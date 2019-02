Harta de todo lo relacionado con Antonio Tejado, su amada María Jesús Ruiz ha decidido dejar en la estacada al sobrino de María del Monte tras una breve (pero intensa) relación dentro de GH Dúo (lo suyo con Candela, al fin y al cabo, está más que finiquitado).

"De pareja es un sufrimiento. Que un hombre no sea caballero no lo soporto. Y que esté tan sobradete tampoco", ha declarado la ex-Miss sobre la intensidad sentimental de Tejado, con fama de tocón y pesado… pero también de manipulador.

Belén: "A Antonio Tejado le secuestran y la familia no da el dinero para que lo devuelvan" #GHDÚODBT6 pic.twitter.com/64b3XV568x — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de febrero de 2019

Solo así se entiende el último rumor sobre Tejado desvelado por Raquel Lozano, también en la casa, y quien sabe si detrás también (en cierto modo) de la radical decisión de María Jesús. Lozano aseguró en el confesionario que antes de entrar en la casa recibió varios mensajes de Tejado proponiéndole un montaje… en concreto, un montaje amoroso.

Este relato lo apoyó en el plató del debate Liz, su defensora, que subrayó que Tejado propuso un montaje a Raquel, que decidió permanecer fiel a su novio. "Decía que entraba soltero a la casa y que se preparase, que le iba a tirar los trastos y que entrara al juego", explicó la chica. Y aún hay más, porque a esta revelación se sumó Sofía Suescun, que confesó haber recibido también una proposición de Tejado para "dejarse ver" los dos dentro de la casa.

María Jesús: "Lo que venía siendo algo bonito se ha convertido en algo muy feo" #GHDÚODBT6 pic.twitter.com/36da7HHU9M — Gran Hermano (@ghoficial) 17 de febrero de 2019

Pero en lo que respecta a María Jesús y la ruptura, ella se explayó en ese quiero y no puedo que ha sido lo suyo con Tejado. "Si no voy a dormir con él soy una rara, una estirada. Yo puedo estar bailando con una minifalda hasta las ingles y no querer tener sexo. Cuando tengo sexo es porque quiero".

Naturalmente, esta actitud le ha reportado críticas, pero Nagore Robles ha salido al paso de ellas en el debate del domingo aclarando que María Jesús tiene derecho a cambiar de opinión cuantas veces quiera.

Tejado, por su parte, también había expresado sus dudas previamente con Kiko Rivera y Alejandro Albalá dentro de la casa de Guadalix.