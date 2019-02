El drama de Amor Romeira: "Pensé que me iba a quedar sorda para siempre"

Amor Romeira pasa por un buen momento profesional y está hasta arriba de trabajo entre desfiles, bolos, presentaciones y su nueva canción, pero se llevó el disgusto de su vida cuando los médicos le dijeron que tiene una pérdida del 57 por ciento en cada oído. Con 29 años recién cumplidos, la exconcursante de Gran Hermano tendrá que llevar audífono y pasar por quirófano.

Así lo confirma esta semana en la revista ¡QMD!, donde cuenta que acudió a un centro auditivo en Madrid y, tras realizarse unas pruebas, le confirmaron que tiene problemas auditivos muy graves. "Cuando me dieron la noticia me puse en lo peor. Me imaginé a mi abuela con su súper aparato en la oreja y se me vino el mundo abajo. Cuando me enseñaron cómo son los audífonos ahora, me tranquilicé", confesó.

"Pensé que me quedaría sorda para siempre", explicó, pero las explicaciones de los médicos le tranquilizaron. "No se acaba el mundo porque hay soluciones. Ese es el mensaje que siempre me ha transmitido mi madre: podemos con todo, vamos pa'lante". Amor contó que su pérdida de audición es algo genético, ya que tanto su padre como su abuela son sordos. "En una conversación normal, pierdo un porcentaje muy alto de palabras, pero dice el médico que lo suplo, es como un sexto sentido que he desarrollado". Además, quiso recordar la importancia de hacerse revisiones periódicas.