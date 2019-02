La reina Letizia se libra de vivir su encuentro más incómodo

Los reyes Felipe y Letizia presidieron este lunes en Córdoba el acto de entrega de las 24 Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondientes al año 2017, otorgadas, entre otros, a Luis Eduardo Aute, Chiquito de la Calzada (a título póstumo), José Luis Perales, Hombres G, Juan Echanove, Lolita o Andy García. Con este galardón se distingue a personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural o han prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Se trataba de una cita muy esperada pues la reina Letizia se encontraría con el grupo mexicano Maná, que tiene una curiosa relación con la monarca. Tal y como devela Vanitatis, en su disco Sueños líquidos, aparece una joven sirena desnuda en el agua, con cuatro brazos, dos de ellos cubriendo sus senos, que fue inspirada por doña Letizia y que se utilizó para ilustrar el trabajo discográfico. Fue el artista cubano Waldo Saavedra el encargado de pintar el póster, tomando como referencia a la ahora Reina, con quien mantenía una relación de amistad. También fue Saavedra el encargado de retratarla medio desnuda con una larga falda ceñida a la cintura con una tela roja, mientras mira a cámara sujetando un avioneta de papel.

Letizia conoció al autor durante el tiempo que vivió en Guadalajara (México) donde terminó su máster de periodismo en 1996 y le encargaron cubrir una exposición sobre el autor. A partir de ahí, nació una relación de amistad entre ellos que duró años. Saavedra confesó que tras anunciarse su compromiso con el entonces príncipe de Asturias, pasó por una etapa de letimanía, ya que se inspiraba en el rostro de la Reina para crear varias de sus obras. "Nos hicimos muy amigos y en varias ocasiones le tomé fotografías, que con posterioridad sirvieron de base para los cuadros en los que ella aparece. Mis óleos son solo una recreación de Leti que he hecho a partir de fotografías que le tomé cuando vivía aquí en Guadalajara, pero ella en ningún momento posó desnuda para mí", aclaró. Conociendo lo reservada que es doña Letizia con su vida privada, especialmente con su trayectoria anterior al noviazgo con don Felipe, suponemos que ser musa de Saavedra no habrá sido plato de buen gusto para ella. En el evento de este lunes, y a pesar de estar invitados, finalmente los mexicanos no pudieron asistir por lo que doña Letizia no tuvo que encontrarse con ellos.