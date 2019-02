Los oscuros planes del hijo de Bigote Arrocet contra su padre

Que Bigote Arrocet siempre ha sido un apasionado de la moda es algo que conocen todas las personas que forman parte de su vida. El humorista presentó este fin de semana su colección de ropa dibujada a mano en la gala de premio XISHANG a la excelencia profesional entre China y España.

Allí, el chileno explicó que la ausencia de María Teresa Campos se debía a temas profesionales. Inmersos en la mudanza a su nuevo hogar, Edmundo reconoce que no está siendo nada fácil: "Nos vamos a mudar pero como esa casa es tan grande no veas las piruetas que hay que hacer para acomodar las cosas en otro lugar. Así que parece que vamos a tener que comprarnos muebles nuevos porque casi todos son grandes. El otro día metieron una cama y tuvieron que echar abajo la pared de al lado, así que, nada".

Un cambio de vida que se suma a la polémica surgida en torno a la figura de su hijo Alexis. Según publicaba esta semana la revista Corazón TVE, el cómico estaría siendo "acosado" por su hijo con el único objetivo de conseguir dinero. Además, como apuntaban desde el citado medio, Alexis estaría negociando una explosiva entrevista donde no dejaría muy bien parado a su padre. "Es mi hijo y que él diga lo que quiera. La libertad de decir lo que él quiera es importantísima", comenzaba diciendo Edmundo para continuar: "Tú piensa que es un niño que no lo he criado yo, lo ha criado su padre y su madre. Y mi hijo ya tiene 40 años y desde los 3 años lo crió un papá y una mamá, entonces es súper extraño la actitud, pero lo voy a perdonar toda la vida".

Aún así, el novio de María Teresa Campos afirma tener la conciencia muy tranquila porque tiene "conversaciones grabadas con él y cosas que yo le he escrito y, por lo tanto, estoy tranquilo". Y es que, en este plan de Alexis, entraría formar parte del nuevo casting de Supervivientes: "Yo soy un amante de la libertad absoluta y los hijos vienen porque Dios quiere que vengan, pero uno no es dueño de ellos. Si va a Supervivientes pues creo que algo tendrá de mis genes ¿no? Le gusta ser aventurero. Imagínate, es un niñito que nunca he estado con él. Yo he estado muy poquito con él. Evidentemente hay cosas que, a medida que uno va hablando, las cosas se van puliendo. Insisto en que él tiene que amar a su padre que lo ha criado y yo soy el padre biológico. Tiene una mamá maravillosa y tiene suerte de tener a dos papás".