Carme Chaparro da nuevos detalles sobre su enfermedad

Carme Chaparro pasa por un buen momento profesional gracias al estreno del programa Cuatro al día, que se emite en las tardes del canal de Mediaset. Sin embargo, hay momentos de su vida personal un poco más complicados. En 2017 publicó en Twitter que sufre una enfermedad del oído. "Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse", escribió la periodista haciendo referencia al síndrome o vértigo de Ménière.

Sin embargo, la presentadora confesó en la revista Lecturas que su enfermedad no condiciona su estilo de vida. "En el oído tengo una sordera importante de varios tonos. Con las retransmisiones electrónicas, como las del teléfono o el pinganillo, oigo ruido, me cuesta mucho entender lo que me están diciendo. Pero me cambio el pinganillo al oído izquierdo y ya está".

"Yo nunca escucho el silencio, siempre está el pitido", confesó, pero aseguró que "son cosas con las que aprendes a convivir". Chaparro se apoya en su familia y gracias a sus hijas Laia (6) y Emma (3) asegura que el pitido deja de sonar. "Para mí, el silencio es que mis hijas rían: ellas paran el pitido que oigo todo el rato. Acabo acostumbrándome y no me puedo quejar ni por ni de nada".