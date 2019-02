El de Albert Rivera y Malú no es el único: Laura Matamoros también estrena romance

Ni 24 horas ha durado la noticia de que Laura Matamoros estaba empezando una relación con el millonario Javier Hidalgo. Leemos en la portada de Diez Minutos que efectivamente "estrena novio" (sic), pero que se trata de un influencer de 25 años que cuenta con legión de fans en las redes sociales.

Se llama Daniel Illescas y se define como "un joven sano y deportista" que imparte sus consejos a través de Instagram. De momento ya duerme en casa de Laura, que hace un par de meses anunció su ruptura con el padre de su único hijo.

Rivera y Malú, más que amigos

La revista Semana que sale todos los miércoles a los quioscos nos sorprende hoy con una noticia que va a convulsionar la campaña electoral si se confirma que es cierta: la cantante Malú y Albert Rivera son "más que amigos".

"Malú y Albert se han visto con asiduidad en los últimos meses y han celebrado juntos San Valentín en casa del político", leemos en la portada, ilustrada con un fotomontaje. Se trata de dos imágenes del líder de Ciudadanos y la artista tomadas en momentos distintos pero eficazmente unidas para dar crédito a la noticia.

Después, en páginas interiores, tres fotografías confirman que Malú ha estado en casa de Albert. En la primera, la vemos saliendo de su domicilio y entrando en un coche con chófer. En la segunda, Malú llega a la casa de Albert. La tercera muestra cómo la intérprete sale del domicilio del político... al día siguiente,tras pasar allí la noche. Las instantáneas fueron tomadas el día de San Valentín.

Semana añade que, "según una persona próxima a uno de los protagonistas" Malú y Albert "se están conociendo" y "han acudido juntos a fiestas privadas de amigos". Todas se han celebrado en lugares privados y domicilios discretos, como la casa de Alejandro Sanz, a la que acudieron en calidad de pareja el día que el cantante, mentor profesional de Malú, celebró su 50 aniversario.

Albert Rivera, de 39 años, se ha declarado fan de la música de Malú, de 36, en las redes sociales. El pasado mes de diciembre acudió a su concierto en el Wizink Center de Madrid, y no dudó a la hora comentar la jugada en Instagram. Definía a la cantante como "una artista y una mujer con talento, arte y sensibilidad". No era la primera vez en uno de sus recitales: el político también asistió en junio de 2017 a un espectáculo de la artista, aunque esta vez lo hizo acompañado de la que entonces era su pareja, Beatriz Tajuelo.

El beso que confirma el romance

De nuevo ¡Hola! se ha hecho con la exclusiva de las primeras imágenes que confirman el noviazgo de Lucía Rivera Romero y Marc Márquez. Media docena de fotos en las que vemos a la pareja besándose y compartiendo confidencias.

Según ¡Hola!, la modelo viajó el fin de semana a Cervera, localidad natal del deportista, para celebrar el 26 cumpleaños del piloto, y los dos aprovecharon el buen tiempo para pasear por la zona. Dice la revista que salen desde hace meses y que ella ya conoce a los padres del pentacampeón de Moto GP. La prueba definitiva de que la cosa va en serio es que Lucía sostiene la correa de Stich, el teckel de Marc.

Enésima ruptura de Mar Flores y Elías Sacal

¡Hola! da cuenta en exclusiva de la enésima ruptura de Mar Flores con Elías Sacal, y de hecho califica la relación como "Guadiana". Mar, colaboradora de la revista, no concede entrevista, pero sí confirmación.

"Hemos perdido la cuenta de las veces que la exmodelo, actriz y diseñadora y el empresario mexicano han retomado y dejado su noviazgo". Y tanto. Recibieron el año juntos en San Bartolomé, pero parece que de nuevo la distancia ha hecho el olvido, y han optado por tirar cada uno por su lado. "Continúo sola, tranquila y muy centrada en mi trabajo y mi familia", dice la empresaria.

¡Hola! también cuenta que Elías ha sido fotografiado recientemente con Vanessa Serrano, una joven con la que acudió a los toros en México. Ella está divorciada de Miguel Alemán Magnani, según la versión azteca de la revista.

Tablada no ha recibido noticias judiciales de Bisbal

La revista ha hablado con Elena Tablada, que confirma que no tiene ninguna noticia judicial del padre de su hija: "No he recibido nada aún, porque estoy fuera, pero no entiendo por qué haría eso, si yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija. Siempre protegiéndola, cuidándola y haciéndola feliz".

María Lapiedra y Gustavo se reparten la exclusiva

Diez Minutos y Lecturas nos hacen vivir algo poco habitual a través de sus portadas de este miércoles: las dos coinciden en el tema, la ruptura de Gustavo y María Lapiedra, pero cada una entrevista a un miembro de la expareja.

En Diez Minutos es Gustavo el que habla: "He roto con María. Me he sentido arrastrado". María ha elegido Lecturas: "Gustavo me ha humillado". El mismo guión, portada doble, multiplico por dos mi facturación. ¿Los motivos? Para Gustavo, "la ambición desmedida de María". Según ella, que el fotógrafo "sólo la ha querido por el sexo". Lo acusa de no haberla respetado jamás: "Siempre tengo que tener ganas". "Creo que Gustavo esperaba que sexualmente fuera como cuando éramos amantes, que sería la guarrilla que era". Mientras, posa para el reportaje tumbada sobre la cama de cúbito prono.

Cóctel de noticias

Isabel Preysler celebra en ¡Hola!, el álbum familiar, su 68 cumpleaños. La revista recopila algunas fotos de la "vida de película" de la reina de corazones.

Rocío Carrasco no está negociando su presencia en Masterchef. ¡Hola!, el medio en el que la hija de Rocío Jurado suele conceder sus exclusivas, asegura que "a día de hoy no hay ninguna negociación de su presencia en el programa" pero recalca que el reality habría mostrado su interés porque participara.

La que sí estará en Masterchef Celebrity es Ana Obregón. La revista Semana asegura que la bióloga va a ser el fichaje estrella del espacio de cocina. Dos páginas después, nos cuentan que su hijo Álex tiene una nueva ilusión. El joven va mejorando de su enfermedad y ahora sale con una joven con la que celebró San Valentín.