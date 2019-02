Nuevo varapalo para Makoke: Mila Ximénez le gana la batalla

Mila Ximénez está de enhorabuena tras ganar la batalla judicial que mantenía con Makoke tras una polémica entrevista en la revista Lecturas. Según publica esta misma revista este miércoles, la colaboradora de Sálvame acaba de ganar la batalla a la exmujer de Kiko Matamoros pues, según la sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid, Mila no vulneró el derecho al honor y la intimidad de Makoke en las declaraciones que hizo en Lecturas.

Todo se remonta al año 2016 cuando, antes de poner rumbo a Honduras por su participación en Supervivientes, Mila ofreció una entrevista. "Todas esas expresiones están amparadas por la libertad de expresión y carecen de la categoría jurídica necesaria para ser elevadas a la categoría de insulto atentatorio contra el honor", dice el escrito sobre aquellas palabras.

En primera instancia, Makoke pedía a Mila 20.000 euros. Una cifra que, sumada a las costas procesales, que también le exigía, podía haber superado los 50.000 euros. La ex de Matamoros no solo no se va a embolsar esa cantidad sino que está obligada a pagar las costas procesales de su propio abogado y de la defensa de Mila.