M.ª Jesús Ruiz confiesa en directo lo que Gil Silgado le dijo antes de entrar en 'GH DÚO'

La sexta gala de Gran Hermano Dúo: Límite 48 horas estuvo centrada en la polémica relación amorosa de María Jesús Ruiz y Antonio Tejado, que esta semana han decidido tomar caminos separados. En un momento de la noche, desde plató, Julio Ruz desveló que el pañuelo que su exnovia lucía esa noche en la muñeca era un regalo de José María Gil Silgado. Un detalle que Jorge Javier Vázquez aprovechó para preguntar en directo a la concursante: "¿Me puedes decir quién te ha regalado ese pañuelo, María Jesús?".

"Es el regalo del único hombre que me ha querido en la vida. Es del padre de Alba. De Gil Silgado. Aquí me siento tan sola, tan desprotegida... Me siento muy sola y sé que aquí ya no encajo. Me acuerdo de todas las palabras que me dijo antes de entrar. Me dijo que no entrara porque iba a sufrir mucho. Sigo pensando que no tenía razón, que yo he hecho lo que tenía que hacer y que quiero tener un apoyo con él, pero quiero hacer mi vida y no estar atada a nadie", comentó. Además, aseguró que lo sigue queriendo y "siempre lo voy a querer": "Es el hombre que ha marcado mi vida desde los 22 años. Siempre ha estado en mi vida, para lo bueno y para lo malo", dijo emocionada.

Ya en plató, Julio Ruz comentó sus palabras y recordó que hace unos meses María Jesús aseguró que Gil Silgado es el hombre que más daño le había causado en su su vida: "Ahora resulta que quien más la ha querido es quien la ha puesto verde por los platós. Y ahora resulta que se acuerda de él cada vez que dejaba de estar sobeteando al otro. El juego que está haciendo María Jesús es horrible porque no tiene coherencia".