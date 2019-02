Gustavo González y María Lapiedra han tomado una de las decisiones más difíciles de sus vidas. Y para anunciarlo al mundo las revistas Diez Minutos y Lecturas nos hacen vivir algo poco habitual a través de sus portadas de este miércoles: cuentan la ruptura del paparazzi y la colaboradora, pero cada una entrevista a un miembro de la expareja que ofrece en exclusiva las dos versiones de la separación.

En Diez Minutos es Gustavo el que habla: "He roto con María. Me he sentido arrastrado. Me ha puesto en evidencia y me ha faltado al respeto". Para Gustavo, "la ambición desmedida de María" es la causante de la ruptura. Además, destaca lo complicado que ha sido lidiar con sus hijos y su exmujer: "No puedo elegir entre mis hijos y María. No puede ponerme en esa tesitura. Necesito sumar, no restar. Tiene un ánimo de venganza que no entiendo (…) He tenido un año de mierda y ahora necesito recuperar el amor propio y el cariño de mis hijos".

María ha elegido Lecturas. Decepcionada y humillada por el que ha sido su novio durante más de un año, la colaboradora revela lo que jamás había contado de su relación: "Gustavo solo me ha querido por el sexo". Le acusa de no haberla respetado jamás: "Creo que Gustavo esperaba que sexualmente fuera como cuando éramos amantes, que sería la guarrilla que era. A Gustavo le gusta demasiado el sexo, quiere a todas horas. No me respeta, siempre tengo que tener ganas. Sus amigos me contaron que él les decía cómo hacíamos el amor, aquí y allí, las posturas, todo. Me sentó fatal".

También habla sobre lo duro que ha sido escuchar a Gustavo defender a la madre de sus hijos: "Creo que nunca dijo a sus hijos que yo era su mujer para toda la vida. Él no debería permitir que me insultaran (…) Me tuvo años en la sombra, casi sin salir de la cama. No he podido superarlo, eso crea inseguridad (…) No sé por qué dice que su exmujer es bellísima persona. Hablaba pestes de ella. Gustavo no ha querido a su ex para nada, la ha utilizado para tener una vida cómoda y estabilidad con sus hijos".