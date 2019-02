Ana Rosa Quintana, nueva enemiga de Candela: "Le hubiera tirado de los pelos"

Continúa aumentando la tensión entre Candela Acevedo y Antonio Tejado. Desde que fuese expulsada de la casa de Guadalix de la Sierra, la exconcursante de Gran Hermano Dúo ha realizado duras declaraciones contra Tejado y se ha enfrentado a varios miembros de su ex familia política en los platós de Telecinco. Situaciones que han hecho que la propia Ana Rosa Quintana dé la cara por Antonio Tejado y critique la actitud de Candela.

Con ironía, la presentadora opinó sobre la polémica relación: "No le gusta la tele, no quiere salir en la tele, ¡pobre chica, por favor!", comenzó diciendo mientras sus compañeros reían sus palabras. "¡No quiere nada con Antonio Tejado! Yo entiendo mucho a la madre", continuó Ana Rosa. "Es que yo le hubiera tirado de los pelos".

No es la única cara conocida de Telecinco en posicionarse contra Candela. Mila Ximénez durante el último debate presentado por Jordi González, aseguró ponerse "enferma" cuando escucha sus explicaciones: "Tú no vas a ningún plató, Candela, porque lo que quieres contar de Antonio es demandable, y como tú sabes que te vas a encontrar con colaboradores que te van a preguntar por qué tú dijiste un día en Sálvame que el día que tú hablaras de Antonio él se tenía que ir de España, por eso no vas a platós, porque ahí tienes que mojarte". Unas palabras que parecieron no afectar a la implicada que mantuvo su característica inexpresividad en el rostro durante toda la noche.