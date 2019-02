Enigmáticos mensajes de Beatriz Tajuelo: ¿pilló juntos a Albert Rivera y Malú?

Desde que este miércoles saliese a la luz la supuesta relación entre Albert Rivera con la cantante Malú en la portada de la revista Semana, se esperaba algún tipo de reacción de Beatriz Tajuelo en las redes sociales. La ex del líder de Ciudadanos utilizó sus perfiles en redes para lanzar varias frases que podrían ir dirigidas a su expareja: "La vida no te enseña a ser fuerte, te obliga a serlo", retuiteó. Hace pocos días, el 13 de febrero, escribió: "A pesar de los errores, a pesar de las caídas, a pesar de las lágrimas, a pesar de las heridas, a pesar de las… malas decisiones y compañías. A pesar de los pesares y pese a quien le pese. Seguimos brillando, seguimos soñando, seguimos luchando. ¡Seguimos en pie!".

Cuando Tajuelo hizo la maletas para volver a Barcelona tras la ruptura, Vanitatis aseguró que los compañeros del partido de Rivera ya conocían la existencia de una nueva mujer: "Se sabe que tiene nueva novia, el misterio es saber quién", aseguraron al medio. Tras la separación, Beatriz respondía a las informaciones de su ruptura organizando viajes y planes con sus amigas y presumiendo de ellos en sus redes.

En las últimas semanas, la ex de Rivera ha estrenado un perfil en Instagram donde ha colgado enigmáticas fotos en restaurantes en las que siempre aparecen dos copas por lo que es fácil pensar que buena compañía no le falta, aunque no se le conoce romance alguno desde la ruptura.

¿Pilló juntos a Malú y Rivera?

Ninguno de los protagonistas lo confirma, pero la noticia está volando y ya ha recorrido todos los medios de comunicación. Malú permanece en silencio y Albert Rivera sonríe cuando le preguntan y no responde. Pero Lydia Lozano confirmó este miércoles la historia en Sálvame y ofreció varios detalles hasta ahora desconocidos: "Él se separa de su pareja porque ella les pilló".

Al parecer, se conocieron en una fiesta organizada por el cantante Pablo López cuando tanto él como Malú participaban en La Voz, tal y como adelantó Paloma Barrientos en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico en esRadio: "Ahí empezó la historia", dijo Lydia. Según la periodista, el líder de Ciudadanos está "loquito" por la cantante y ella está "encantada" con la relación.