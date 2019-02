La visita de Melendi a El Hormiguero dejó uno de los momentos más polémicos de la semana en la televisión. Durante la sección que presenta Pilar Rubio, la colaboradora mostró a los espectadores las últimas tendencias en moda y accesorios. Como ejemplo, utilizó su propio vestido, un diseño entallado con cortes a los lados desde los que mostraba parte de su anatomía.

Al comenzar el espacio, Pablo Motos le comentó: "No quiero ser indiscreto pero, ¿y la ropa interior?". Una pregunta que no tardó en ser cuestionada en las redes sociales, donde calificaron al presentador de "machista" y lo acusaron de tener "mal gusto". "¿En serio, Pablo? O sea, ¿llevo un vestidazo y lo primero que me preguntas es por la ropa interior?", contestó ella indignada pero manteniendo el tono divertido del espacio.

Alguien que esté viendo Antena 3 esta noche? Porqué no sé qué ha sido peor, si los comentarios racistas en el telediario cuando han mencionado las operaciones estéticas en Corea del Sur o Pablo Motos con el vestido de Pilar Rubio. — @_sally98) February 20, 2019

Pablo Motos como siempre, denigrando a las mujeres, le acaba de preguntar a Pilar Rubio por el color de su ropa interior p> — AINARA (@nari_ainara) February 20, 2019

Qué raro, Pablo Motos preguntándole a una mujer por su ropa interior. Qué sorpresa. #MelendiEH — África (@Voithenberg) February 20, 2019

Cuando no, Pablo Motos siendo machista y cagandola#MelendiEH — JDeLaReinaInca) February 20, 2019

"No, no. Lo primero en lo que me he fijado ha sido en el vestidazo. Lo segundo es que hay una zona que no tiene ninguna lógica", contestó entre risas el presentador. "Vale, es verdad que es un vestido que está hecho con pequeños cortes y no puedes llevar unas bragas. No puedes llevar bragas, no puedes llevar un tanga porque se vería también… Y tú has pensado, 'ésta no lleva nada y en casa lo mismo'. Pero bueno, voy a decir la verdad, yo siempre voy como tengo que ir. Y entonces lo que llevo es el tanga C que no sé si os tengo que explicar que esta es la parte de delante y esta la de detrás. Y os preguntaréis que hasta dónde llega. Esto no llega hasta el culete, esto llega un poquito más arriba, o sea que se encaja y se queda ahí todo el día. Es súper cómodo", aclaró.