No es la primera vez que Blanca Cuesta expone sus pinturas en Madrid. La mujer de Borja Thyssen es una enamorada de la pintura, y sus cuadros cada vez están más valorados. Hay que recordar que sus primeras obras se vendían a 3.000 euros, y en la actualidad pueden alcanzar hasta los 20.000. Junto a la artista estaban su marido y su suegro Manolo Segura. "Soy una persona bastante enérgica, potente y me gusta la acción, mi pintura transmite alegría, mucho color, aparte de energía, mi manera de ser". Así lo definió.

Como era de esperar, su marido estuvo apoyándola en todo momento. Llevan 12 años casados, más los que estuvieron de novios, y siempre se les ha visto muy unidos. "Yo no cuento nuestra relación desde que nos casamos, para mi es desde que empezamos, y son bastantes más. No hay ningún secreto, para que una pareja funcione hay que ceder los dos, un día lo hace uno y la siguiente vez el otro, no siempre todo es tan bonito, es un toma y daca".

A pesar de tener cuatro hijos, Blanca dijo que se organizaba bien a parte de tener ayuda. "Yo de momento estoy más en Madrid, Borja viaja más, así lo vamos llevando. No queda otra opción que la organización, durmiendo un poco menos, aprovechando y exprimiendo los minutos". De momento no tiene decidido si se trasladara a vivir a Inglaterra, donde reside Borja. Al pregonarle qué opina su suegra de su obra, con toda naturalidad dijo que no le había nada, pero que creía que sí le gustaban y que se veían con asiduidad.

Blanca tiene por norma dedicar parte de los beneficios obtenidos por la venta de sus cuadros a fines benéficos. "Hay que ser agradecidos, y deberíamos todos ayudar con lo que fuera, aunque sea un poquito nada más".

Su suegro, Manolo Segura, comentó lo mucho que le gustan los cuadros de su nuera. "Los conozco desde hace muchos años, y ha tenido realmente una evolución interesante. No soy muy experto en pintura, aunque ha hecho una evolución de figuras, dibujos, casi de ilustraciones, y de un estilo casi como el cómic moderno una especie de expresionismo plástico". Tengo un cuadro de Blanca en casa de una exposición anterior, es pequeño", declaró.

Al preguntarle por la baronesa, dijo que estaba muy bien. "En Andorra, pasa allí largas temporadas. Estuvimos juntos en Navidad, con las niñas, lo pasamos muy bien. Está muy feliz. Nos llevamos estupendamente, somos muy amigos".