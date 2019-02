Gil Silgado, a punto de volver a prisión por coacciones a María Jesús Ruiz

En abril de 2018 María Jesús Ruiz tuvo que abandonar Supervivientes de forma temporal y hacer un viaje exprés a España para declarar en el juicio por presuntos malos tratos que tenía pendiente con su ex José María Gil Silgado. Pocos días después el empresario y padre de su hija Alba fue condenado a nueve meses de prisión como autor de un delito de coacciones. Gil Silgado recurrió aquella sentencia, pero la Audiencia de Jaén ha ratificado la condena íntegramente, tal y como adelanta el Diario de Jaén. A día de hoy, la ex Miss España se encuentra participando en GH Dúo y ya le ha sido comunicada la decisión de la Justicia.

Los hechos que han motivado la condena tuvieron lugar en el año 2016, cuando Gil Silgado estaba preso cumpliendo condena por un delito de fraude a Hacienda. El empresario envió varias cartas a su entonces expareja María Jesús en las que le exigía que llevara a su hija a la cárcel para que le visitara. "Si no accedía a estas exigencias, contará a los medios aspectos de la vida privada de ella, relativos a la forma en la que ambos se conocieron o relativos a la comisión de hechos supuestamente delictivos", recoge la sentencia a la que ha tenido acceso el citado diario. "Me envió cartas desagradables firmadas por su puño y letra. Eran amenazas e insultos. Me ha destrozado y lo sigue haciendo", dijo María Jesús al tribunal durante el juicio. "Quería decirme y venderme como puta y verme en la calle pidiendo y muerta de hambre".

La sentencia es firme y no cabe recurso, y ahora el tribunal tendrá que decidir si Gil Silgado entra en prisión o le concede la suspensión de condena. Además deberá pagar 2.000 euros a a María Jesús y pesa sobre él una orden de alejamiento por dos años. A pesar del juicio, está por ver la decisión que toma ella respecto a su ex. Muy llamativas fueron las imágenes de la modelo en la casa de Guadalix con un pañuelo de Gil Silgado decorando su muñeca. "Es el regalo del único hombre que me ha querido en la vida. Es del padre de Alba. De Gil Silgado. Aquí me siento tan sola, tan desprotegida... Me siento muy sola y sé que aquí ya no encajo (...) Siempre lo voy a querer", dijo entonces.