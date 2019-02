Cristina, novia de Matamoros, huye entre lágrimas tras una cruel encerrona en directo

Cristina Pujol vivió este viernes su primer momento tenso en televisión desde que se hiciera pública su relación con Kiko Matamoros. Durante un acto publicitario realizado en una floristería de Madrid, la pareja conectó en directo con Sálvame. Cristina fue la primera en enfrentarse a las preguntas de Carlota Corredera ajena a la presencia de su hijo Jonathan, con el que no tiene relación desde hace años, en el plató de Telecinco.

La presentadora le preguntó por las recientes declaraciones de Makoke en Sábado Deluxe que aseguró que su ex marido pretendía "enviarla en un mes de vuelta a Albacete" y ella contestó contundente: "Eso fue al principio de la relación. Este tipo de declaraciones no las tengo en cuenta y no me ha molestado. Ya veremos como sale la cosa si me voy en un mes o dura más, pero no voy a entrar en una guerra con Makoke, no la conozco y tengo respeto por Kiko y su hija".

El tono de la conversación cambió cuando su hijo entró en escena y Cristina pudo verle a través de un monitor. Una encerrona que terminó con la novia de Kiko Matamoros rompiendo a llorar y abandonando precipitadamente el directo para ocultar su estado. Una vez recuperada, Cristina volvió al directo y tendió una mano a su hijo: "Si él quiere hablar conmigo, que me llame y lo haga en privado. Desde que ha tenido 15 años ha hecho lo que ha querido y siempre he tenido que ir detrás de él. No sé por qué voy a hablar nada, si ya lo tengo en contra y no va a cambiar nada", comentó con la voz quebrada y negándose a hablar con él en directo "porque es muy feo lo que ha hecho. Me parece vergonzoso que deba tener una conversación con él por televisión. Me gustaría saber si le gustaría tener una conversación por privado, una conversación que se me ha negado durante tanto tiempo. Él sabe dónde localizarme".

Menos bonitas fueron las palabras de Kiko Matamoros hacia María Patiño, una de las colaboradoras más críticas con la pareja: "No quiero que la vapuleéis más. Veo a un ser humano que se rompe, porque tiene sus sentimientos. Lleva mucho soportado en muy poco tiempo, y la que me interesa y me preocupa es ella, no su hijo ni su ex marido", afirmó molesto. "No voy a aconsejarla que llame a su hijo, porque no soy nadie para dar consejos, solo que no lo haga en público, porque es la peor manera de hacerlo. No debe pasar por ahí ninguna reconciliación".

Aunque Kiko pidió a su pareja que no volviese a intervenir, Cristina regresó al directo de nuevo y cargó contra Patiño por ser la persona que sacó a la luz los detalles más íntimos de su vida: "Habla de tu vida y no de la mía. El día que hable yo se te va a hinchar la vena. Johnny, si quieres hablar conmigo, sabes que me encuentras", aseguró antes de concluir su intervención.