Belén Esteban desvela su jugada maestra en la subasta de la casa de Toño Sanchís

Belén Esteban está pletórica y así apareció este sábado en el Deluxe en el que fue su enésimo belenazo. Esta vez la de San Blas prometió desvelar punto por punto la estrategia que siguió junto a sus abogados para inflar el precio de venta de la casa de su exrepresentante Toño Sanchís. Una jugada maestra de Belén Esteban para recuperar la mayoría de la deuda.

En la última semana, Toño ha sufrido la subasta de la casa familiar que durante los últimos años ha compartido con sus hijos y su mujer, Lorena. Con el dinero recaudado se pagaría parte de la deuda de 600.000 euros que tiene con Belén: "Me debe todo eso porque a la deuda hay que sumar intereses, costas... todavía no me ha pagado absolutamente nada", contó al inicio de su intervención en Sábado Deluxe.

La estrategia seguida por parte de Belén fue pujar ella misma por la casa de Toño. De esta manera, forzó al comprado a aumentar sus pujas y es que según desveló, Toño ha sido el que ha comprado su propia casa: "Nos pusimos de tope unos 375.000 euros", declaró. "Tiene que ser duro perder tu casa, pero he actuado como ha dicho la Justicia. Tuve que pagar a Hacienda 700.000 euros y para eso vendí un piso al que le tenía cariño porque lo compré con mi padre (…) Gracias a Dios tengo un trabajo bueno, pero llevo toda la vida trabajando para verme así".

Otra de las bombas que tenía reservadas para la noche fue la confesión del pacto que le ofreció Toño Sanchís poco antes de que comenzara la subasta para evitar que llegara a producirse. Según contó Belén, Sanchís quería pagarle solo 400.000 euros en cuatro años. Además se ofreció a realizar un pago inicial de 50.000 euros pero pedía la renuncia por parte de Belén a tomar acciones legales en el caso de que no pudiera pagarlo. "Tenía que perdonarle 225.000 euros restantes".

"Mi deuda con Toño era de 600.000 euros, pero mis asesores han estado investigando y me debe 130.000 euros más, que ya no los puedo incluir en este juicio, pero lo voy a llevar por lo penal", afirmó tajante, y añadió: "Voy a ir por lo penal contra él, y puede que contra su mujer. Si no me paga lo harán sus herederos", dijo ante el riesgo de que Toño se declare insolvente.