Un año más por estas fechas se concedieron los Premios Pata Negra como viene siendo costumbre en Madrid en el emblemático tablao flamenco El Corral de la Morería. Unos galardones que ya se han convertido en todo un referente. Ocho años los avalan. Entre los premiados se encontraba Antonio Carmona, que comentó la ilusión que le hacía haber sido uno de los elegidos. "Un premio siempre es un subidón, es el primero de este año. Ya sabes que he vuelto con Ketama", esas fueron sus primeras palabras.

El artista se siente muy bien de salud, porque hay que recordar que el pasado año tuvo una infección respiratoria después de que le pusieran unos implantes dentales, una situación que estuvo a punto de costarle la vida. "Cada día estoy mejor y no dejo de trabajar, es lo que más me ilusiona y me motiva. Mi familia, mis hijas, mi mujer Mariola, Juan y Josemi [sus hermanos] son la ilusión de poder hacer este nuevo disco y la gira con Ketama por España y América. Ahora disfruto mucho más de vida, y lo miro de otra manera. No me quiero ir de este mundo sin haberme reconciliado con algunas personas con las que tenía diferencias. Les he rendido la mano, aunque lo cierto es que siempre he tenido pocos enemigos", explicó.

Al preguntarle por su mujer Mariola Orellana y sus problemas de visión, comentó que ya estaba bien. "Le han tenido que operar, ha sido breve, y por fortuna ya está muy recuperada".