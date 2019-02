El resultado de la autopsia de Natacha Jaitt: la truculenta historia que esconde su muerte

Este fin de semana fue hallada muerta la modelo y actriz argentina Natacha Jaitt que alcanzó la popularidad en España tras participar en la sexta edición de Gran Hermano presentada por Mercedes Milá en Telecinco. El cuerpo sin vida de la argentina de 42 años fue encontrado sin vida en un salón de fiestas en Buenos Aires.

Según han determinado los médicos forenses que le practicaron la autopsia en una morgue judicial de San Fernando, en Argentina, Natacha murió a causa de una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundario por fallo multiorgánico". No obstante, la investigación sigue su curso para averiguar cómo llegó a encontrarse en esta situación y para ello se tienen que realizar pruebas complementarias y analizar pulmones, corazón, hígado y si tenía alguna droga en sangre y orina.

Por otra parte, se llevará a cabo un cotejo entre la cocaína hallada en las fosas nasales de la víctima y la encontrada en el allanamiento realizado en una vivienda ubicada cerca del salón donde fue hallada sin vida y donde se encontraron a tres testigos del hecho, tal y como recoge el digital argentino Rosario Plus. La agresión con armas ha sido descartada, ya que en el cuerpo de la víctima "no había lesiones externas, signos de defensa en sus manos ni ninguna marca".

La terrible vida de Natacha

Aunque ya había protagonizado anteriormente varios escándalos sexuales, la imagen de Jaitt cobró gran exposición pública en 2018 tras acusar en un programa de televisión a prestigiosos periodistas y políticos de abusar sexualmente de menores. En medio del escándalo, llegó a escribir en Twitter que podían matarla: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca (droga) y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", anotó.

También el mes pasado había vuelto a ser noticia por denunciar que había sido violada en un barrio de Buenos Aires, y en diciembre fue detenida por resistencia a la autoridad tras ser declarada en rebeldía al no presentarse ante la Justicia en una causa por presuntas amenazas.