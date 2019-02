Poco amigo de entrevistas, José María Cano, uno de los tres integrantes de Mecano dedicado ahora a la pintura, habla en El Mundo sobre el fin de su banda y también la dictadura de lo políticamente correcto recordando la polémica en Operación Triunfo en torno al "mariconez" que cantaba su antiguo grupo en Quédate en Madrid y que querían vetar, por homófobo, en plató.

Cano define la polémica como "bienquedismo politicorrecto" y sale en defensa de Ana Torroja, abucheada en el programa, donde era jurado, "cuando con 19 años ya cantaba no soy ni hombre, ni mujer, sólo soy persona". Cano señala que hoy en día "el único peligro que corren" los gays "es que los visiten los suegros" tras recordar que pueden casarse, adoptar y que la Castellana se corta con motivo del Orgullo. Y lamenta que la mayoría del colectivo, "menos algunas muy destacadas y valerosas excepciones", se ha callado o se ha mostrado "comprensivo con los ninis". "Resulta que a mis amigos gays no se les cae la palabra mariquita o maricón de la boca, y en cambio una canción de Mecano no puede decir: 'Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez'", dice.

Cano también critica que, como reacción a la postura de María, la concursante de la Academia que iba a interpretarla, "media España" debatiera "sesudamente si lo acontecido no sería un choque generacional merced a una mejora en la especie homo ibericus… O poniéndome a parir porque no había permitido que aquellas almas puras sustituyeran mariconez por estupidez". En efecto, en la canción no hubo finalmente cambios porque Cano, autor del tema, se negó a ello.

El compositor también alude a la actitud de los profesores de la Academia al explicar por qué no habló entonces: "Qué podía yo añadir tras el emotivo discurso de la profesora de canto. Esa pobre mujer, arrepentida, dando las gracias al filo de la lágrima a los concursantes por haberle mostrado la luz y haberla sacado de su error". "Pensé: a ver si todavía me va a tocar a mí darles las gracias. Yo pensando que en Mecano éramos pioneros en la defensa de los homosexuales (...)", añade.

"Prefiero que me llamen maricón a que me llamen homófobo"

Cano apunta en la entrevista que en la época del éxito de Mecano "había menos complejos que ahora" y cuenta que le tiraron un palo que le "machacó el dedo índice de la mano izquierda" al "grito de maricón". "Pero si te digo la verdad, prefiero que me llamen maricón y me rompan un dedo a que me llamen homófobo y los gays de toda la vida, que eran legión en nuestros conciertos, se callen", dice. "Vivimos en una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays. Las últimas víctimas que habría esperado en cobrarse a la corrección política", apunta.

Cano, que reside y trabaja en Malta y cuya obra está teniendo éxito fundamentalmente fuera de nuestras fronteras, también habla en la entrevista de memoria histórica y de Cataluña. Dice que Zapatero fue quien "puso en marcha la Guerra Civil II" tras confesar ante Gabilondo que convenía que hubiera tensión. "Se cargó él solito en dos mandatos todo lo que tanto esfuerzo y tantos años había costado construir. Eso sí, consiguió toda la tensión que, según él, nos convenía".

Sobre el separatismo, dice que "el pecado español es la incoherencia" y en eso los catalanistas "son los más españoles de España". En su opinión, lo que está pasando es la "revancha de la derecha catalana" y Cataluña ha acabado convertida en el "único lugar en Europa Occidental donde la derecha consigue manipular a la izquierda". "¿Ser de izquierdas e independentista? A ver cómo se come eso. El supremacismo en aras de la igualdad. Es como venderte un balón de fútbol que mide 70 centímetros y pone Nivea..."