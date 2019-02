Miriam Sánchez, detenida por robar en unos grandes almacenes

Hace mucho tiempo que Miriam Sánchez desapareció del foco mediático a pesar de que se ganó su sitio en televisión tras convertirse en ganadora de Supervivientes en 2008 y asesora del amor en el programa Mujeres y hombres y viceversa de Telecinco. La exactriz porno vuelve a ser noticia y objeto de polémica ya que fue detenida el pasado 24 de febrero por un intento de hurto de productos valorados en 900 euros en unos conocidos grandes almacenes situados en el Paseo de la Castellana de Madrid.

La conocida anteriormente como Lucía Lapiedra fue arrestada y llevada a comisaría, tal y como desvela el portal Cotilleo, tras una llamada a la Policía y una denuncia interpuesta por los responsables de los grandes almacenes. La situación fue muy comprometida ya que todo ocurrió delante de varios clientes que en ese momento se encontraban realizando sus compras.

Sánchez está desaparecida desde entonces y no atiende las llamadas. Quien sí se ha pronunciado es su expareja Pipi Estrada, que en declaraciones a la revista Semana asegura estar muy sorprendido y confiesa que se enteró de la detención de Miriam por la prensa. "No sé que le habrá podido pasar. No sé si ha sido por necesidad, por una enfermedad o que ha sido todo fruto de un mal entendido. A mí esto me ha pillado totalmente desprevenido". El periodista deportivo y la excolaboradora de televisión todavía mantienen buena relación a pesar de su ruptura. "Miriam no tiene para tirar, pero tampoco tiene esa necesidad. Pienso yo. Aún sigo dándole vueltas al tema, porque no sé qué ha podido pasar", aseguró Pipi.