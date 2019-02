Unas palabras de Sofía Suescun destrozan a Alejandro Albalá: "Estoy muerto por dentro"

Los conflictos entre ex parejas han regresado a la vida en directo de Gran Hermano Dúo. La vuelta temporal de Sofía Suescun y Candela han reavivado tramas amorosas que habían quedado inconclusas. Una de las historias más complicadas de la edición es la protagonizada por Suescun y Alejandro Albalá. Hace unas semanas la ganadora de Supervivientes ya tuvo una cita con su ex en Guadalix de la Sierra donde se volvió a mostrar dudosa en sus sentimientos hacia él, y ahora vuelven a convivir al menos durante una semana más, hasta que se conozca el resultado de las votaciones de la repesca.

Gracias a la postura de Sofía, Alejandro consiguió meterse al público en el bolsillo y no solo se ha salvado de la expulsión en varias ocasiones sino que recibe aplausos del plató en la mayoría de sus intervenciones con Jorge Javier Vázquez o Jordi González. Tras el regreso de Sofía, el exmarido de Chabelita se mostró muy ilusionado y confiado en una posible reconciliación, pero durante las últimas horas se vivió un tenso enfrentamiento entre ellos cuando le pidió explicaciones sobre su acercamiento a Ylenia.

"Estuve muy mal con mi persona y por mis actos", aseguró Sofía. "La realidad es que en este momento no podemos ser amigos. Lo positivo para los dos es que no estemos juntos", dijo. Unas palabras que destrozaron al concursante que así se lo hizo saber después de su compañera Irene Rosales: "Estoy muerto por dentro". Sofía por su parte se desahogó con Fede: "El sentirme todo el rato juzgada, de por qué he hecho eso, por qué lo otro, es horroroso y por eso salí de aquí fatal", afirmó entre lágrimas.