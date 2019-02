Lo de Alba Carrillo con Albert Rivera era platónico. En realidad, si tenemos en cuenta las fechas, descubrimos, gracias a la revista Semana, que la modelo ha jugado al despiste: la ex de Feliciano López está saliendo con Courtois.

Saliendo, saliendo: se han citado en varias ocasiones, han pasado noches juntos y él le ha regalado una mochilita con la equipación del Real Madrid para su hijo. Y eso son palabras mayores.

De nuevo Semana nos sorprende con la exclusiva de una pareja que está naciendo (a esperas de confirmarse la de Malú y Albert Rivera) con fotos y fechas. Imágenes en las que vemos a Alba entrando y saliendo de la casa del portero madridista y en las que hay contacto físico: caminan de la mano.

La publicación les ha puesto "una guardia" que ha podido confirmar encuentros secretos en los domicilios de ambos y una cena romántica en un restaurante japonés en el que no se escondieron de las miradas de los curiosos.

Ahora crucemos los dedos para que la relación se convierta en algo estable, cosa complicada teniendo en cuenta el historial amoroso del futbolista, un especialista en infidelidades, y la reacción (desmesurada) que suele mostrar Alba ante ellas.

Tamara Falcó, ilusionada de nuevo

Tamara Falcó, que también se proclamó aspirante a compartir la vida de Albert Rivera, protagoniza un "posado repartido": todas las revistas la han entrevistado como embajadora de la marca Jaguar y este miércoles publican las conclusiones.

La noticia es que "está de nuevo ilusionada". Tamara ha vuelto a tener una cita romántica y hasta su madre va a enterarse por el ¡Hola!, ya que la noticia estaba embargada hasta este miércoles incluso para su progenitora.

De momento, "ha habido dos citas y han ido juntos a Misa". Pero nada de besos por ahora. Además no se conocieron a través de la aplicación Tinder, una amiga hizo de celestina, aunque ella confía más en fuerzas superiores: "Dios me lo ha puesto en mi camino".

Las pistas que da son demasiado generales para poder jugar a las adivinanzas: es un poco mayor que ella, no es conocido a nivel social, y no le conocía de antes pero sí a su familia, a través de su padre. Además es guapo, tiene los ojos verdes y es muy deportista. Como en el juego de "Quién es quién", vamos tachando casillas.

Especialmente destacable es la respuesta a la pregunta de "a qué se dedica". "Se dedica a algo que para mí es totalmente distinto. No se dedica a ganar dinero".

Tamara también se moja con otros temas, como la política. Reconoce que votó a Ciudadanos (mientras reniega de haber amado en secreto a su líder) pero explica que tras ver a Arcadi Espada hablando del Síndrome de Down cambiará su papeleta. "Me produjo repugnancia".

La madrastra de Tamara ya es la marquesa de Griñón

Esther Doña hace una de sus apariciones trimestrales (mes arriba, mes abajo) en ¡Hola!, en esta ocasión con la excusa de presentar los últimos diseños de Rosa Clará, la autora de su vestido de novia.

Ahora ya es, por derecho, "la marquesa de Griñón". A las fotos se suma una entrevista en la que Doña aborda temas como el matrimonio por la Iglesia, en el horizonte, o la maternidad, también en el horizonte: "Siempre he querido ser madre, pero se ve que no es algo que el destino me tenga preparado". Su hijastra, Tamara Falcó, define su relación con ella en una sola frase: "Digamos que no somos La Casa de La Pradera".

La marquesa aclara también que nunca dijo que se bañara en el aceite de su marido, Carlos Falcó: "Sería muy caro". Eso sí, lo consume a diario. También habla de su relación con Sofía Emérita, con la que pasó cuatro días en Bulgaria durante el cumpleaños del rey Simeón. Pero añade que suele coincidir más con Felipe y Letizia, aunque no aclara cuándo o dónde.

Entrevista "trampa" con el padre de Malú

Semana lleva a portada unas declaraciones de Pepe de Lucía, padre de Malú, que sacadas de contexto como están vienen muy bien para dar vidilla a la actualidad rosa. "Ya conozco a Albert Rivera", leemos, pensando que se comportan como suegro y yerno.

En páginas interiores, leemos una entrevista que no tiene nada que ver con este titular. Efectivamente, el músico explica que conoce al líder de Ciudadanos, pero por otros motivos: "al político le gusta mucho el flamenco". De hecho lo conoció antes que su hija. De ahí a que confirme que hay noviazgo, hay un trecho.

De Lucía aclara que no quiere hablar de Malú: "A mí no me gusta hablar de esto. Tenemos trazada una línea para no meternos en la vida de cada uno".

Semana aporta además nuevas imágenes de la cantante entrando en casa de Albert, desmintiendo a quienes dijeron que accedía a su urbanización y no a su domicilio y explicando que hace siete días no las publicó para preservar la dirección del político.

Ivonne Reyes rompe un silencio de décadas

Durísima entrevista de Ivonne Reyes en Lecturas en la que la venezolana se abre en canal para contar cómo fue su relación con Pepe Navarro. No noviazgo, porque él siempre negó a la presentadora.

Reyes, que acaba de ser intervenida de un pequeño tumor en un ojo, habla dos décadas después para poner al periodista en su sitio. Explica cómo tuvo que acudir en dos ocasiones a practicarse sendos abortos porque él se lo pidió. "No es el momento, más adelante sí", llegó a decirle.

La venezolana también cuenta que, debido a esto, intentó suicidarse: "Me vine abajo, no podía con tanto choque entre mis creencias y esa relación".

Cóctel de noticias

Kiko Hernández, padrazo feliz. Diez Minutos dedica la portada a su colaborador con unas fotos en las que se le ve encantado con sus mellizas. Kiko está todavía en esa época de grandes inversiones en pañales y toallitas de bebé.