Jorge Javier Vázquez se abre en canal y confiesa su conflicto más íntimo

Jorge Javier Vázquez dedica su espacio semanal en la revista Lecturas para desvelar uno de sus conflictos más íntimos: su "insana relación con el peso y la comida". Es notoria la pérdida de peso del presentador de Sálvame a lo largo del último año, sobre todo desde su notoria ruptura con Paco, su pareja. Pero solo ahora Jorge Javier se ha animado a explicar su gran inseguridad.

"Llevo tantos años luchando contra los kilos que ya ni me acuerdo", asegura con total sinceridad. "Ahora estoy en mi mejor momento y, en vez de provocarme alegría, hace que mi inquietud aumente porque me veo obligado a no bajar la guardia".

Un proceso que implica luchar contra un enorme "complejo de culpa" que los mensajes y halagos de sus numerosos fans en redes sociales, así como los propios espectadores, no hacen sino complicar: "Yo me tomo tanto los mensajes como esas palabras no como un halago sino como una advertencia. Lo que para ellos es un piropo para mí es un motivo de alarma porque siempre aparece una voz amenazadora en mi interior que me recuerda que vaya con cuidado".

Jorge Javier se "avergüenza" cada vez que ve una imagen suya con kilos de más, y en vez de sentirse satisfecho con su logro, se siente superado. Además, no puede estar muchos días de vacaciones "porque me genera ansiedad no controlar lo que como". Comer en restaurantes es malo para mantener controlado su peso, e incluso ha llegado a pedir una báscula en cada restaurante donde recalaba. "No la encontré en ninguno. Normal. ¿Quién en su sano juicio va a estar pesándose durante sus días de descanso".

Solo al final de sus vacaciones, en San Fernando de Noronha (Brasil) encontró una báscula en una farmacia, donde se pesó con un "escueto bañador que llevaba para así no tener que ir haciendo malabares con las matemáticas e ir descontando gramos de la camiseta, las chanclas o el pantalón".

Dice el presentador de Gran Hermano Dúo y Sálvame que "no tendría estas comeduras de tarro si no trabajara en televisión", una actividad donde gente "bellísima vive mortificada por complejos".