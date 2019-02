El padre de Malú alimenta los rumores sobre su hija y Albert Rivera

Semana lleva a su portada unas declaraciones de Pepe de Lucía, padre de Malú que, aunque están sacadas de contexto, alimentan los rumores de romance entre su hija y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Aunque por el titular parece que ya se comportan como suegro y yerno, en realidad cuenta que "son amigos" desde hace años.

Al ser preguntado sobre la relación entre su hija y el político, Pepe de Lucía se muestra respetuoso: "Pues yo la verdad es que, sinceramente, no entro ahí. Mi hija ya es mayor de edad, es muy independiente, muy liberal y muy inteligente. Siempre lo ha sido. Él también es amigo mío. Conozco a Albert desde hace tiempo. A él le gusta mucho el flamenco y congeniamos".

De hecho lo conoció antes que su hija pero prefiere "no hablar" del supuesto noviazgo: "En la familia tenemos trazada una línea para no meternos en la vida de cada uno. Yo tengo más hijos y los respeto lo mismo que ellos me respetan a mí. Así que prefiero que no te molestes conmigo y lo dejemos para el momento en el que...Bueno es que todavía no lo he digerido".

Además la revista aporta además nuevas imágenes de la cantante entrando en casa de Albert, desmintiendo a quienes dijeron que accedía a su urbanización y no a su domicilio y explicando que hace siete días no las publicó para preservar la dirección del político.