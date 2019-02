Kiko Matamoros humilla públicamente a Paz Padilla

La relación entre Kiko Matamoros y Paz Padilla nunca ha sido fácil, pero a raíz de los últimos cambios en la vida del colaborador tras su divorcio de Makoke y su nueva relación con Cristina Pujol, ha empeorado hasta el punto de que han pedido no coincidir en el plató de Sálvame. El lunes Makoke acudió al programa donde aseguró no estar de acuerdo con el comportamiento que está teniendo su ex pareja y reconoció no dar veracidad a su nuevo noviazgo. Unas afirmaciones que fueron apoyadas por Paz Padilla: "Yo esto no me lo creo".

Durante la tarde del miércoles, el programa mostró las imágenes durante la sección El club del espectador y, muy molesto, Matamoros cargó contra la humorista: "Vi la entrevista entera y me llamó la atención la animadversión que profesaba la conductora del programa contra mi". Tras un silencio incómodo por parte de sus compañeros continuó: "A mi surrealista me parece morirse de VHS", dijo haciendo referencia a una de las meteduras de pata habituales de Paz Padilla. El colaborador bromeó también diciendo que resurgirá de sus cenizas "como el ángel de fénix", en alusión a otra equivocación. Al final Jorge Javier Vázquez salió en su defensa y aseguró que un lapsus "lo puede tener cualquiera".

No es la primera vez que Matamoros muestra su antipatía hacia su compañera, hace más de un mes también le dirigió unas duras palabras: "A mí lo que me parece muy triste es este tipo de actuaciones, tendente a quitar o a arrancar la dignidad de las personas en función de la profesión que ejerce. Lo importante en la vida es ejercer la profesión que sea con dignidad, preparación y conocimiento", refiriéndose a las palabras de Paz Padilla cuando criticó el pasado de Cristina Pujol.

"Cuando uno se sienta en una mesa, para dirigirla, tiene que saber muy bien lo que hace y lo que dice, al igual que cuando uno presenta un programa. Cuando se pone al frente de un formato es para dignificarlo y no para lastrarlo. Me parece machista, sexista y retrógrado. Y también me parece fascista. Luego el 8-M nos apuntamos las primeras pero estamos todo el año soportando un discurso machista, sexista y retrógrado. No pienso hablar con ella ni una palabra más. Ni una. Ni una", aseguró durante una entrevista con Carlota Corredera.