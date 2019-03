Destapan el escándalo que protagonizó Malú en Telecinco: "Se la invitó a marcharse"

La supuesta relación entre Malú y el líder de Ciudadanos Albert Rivera se ha convertido en uno de los temas estrella en las tertulias de corazón. El programa Sálvame habló este jueves sobre el romance y destaparon un tenso episodio que vivió la cantante con la cadena cuando, debido a sus exigencias, se le invitó a marcharse.

El momento ocurrió durante la última visita de la artista a Sálvame, tal y como recordaron los propios colaboradores. Malú era en aquel momento coach de La Voz y acudió al programa presentar su primer single y a promocionar el talent musical. "Aquí se montó un pollo que flipas", recordó Lydia Lozano.

"La lió muy gorda pero todo sucedió fuera del plató", matizó Mila. Pese a que no quisieron entrar en muchos detalles, Paz Padilla aseguró que los directores le habían contado que había dado "muchísimos problemas". Ella dijo que se iba y aquí se la invitó a marcharse. Un comportamiento pocas veces visto en el programa". "Recuerdo que acabó fatal con su representante por unas exigencias que había", continuó la presentadora. "No lo puso nada fácil pero no vamos a contar nada más".

Sin embargo el director David Valldeperas quiso aclarar que el problema ocurrió a raiz de una de sus peticiones: "Pidió que ni Jorge ni los colaboradores pudiesen acercase a ella", algo que estaban dispuestos a tolerar: "No hubo nada más que negociar. O se adaptaba al programa, o desde luego que no actuaba". Tras unas cuantas llamadas "de muy arriba" la cosa se solucionó: "Yo no conozco a Malú, sé que es bastante parca en palabras en las entrevistas, pero en distancias cortas no la conozco. Nunca llegué a saber si eran peticiones directas de ella o de la propia representante. Finalmente sucedió todo como tenía que suceder, vio vídeos y Jorge la presentó".