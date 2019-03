Lara Álvarez se ha visto obligada a desmentir a una información publicada esta semana, una revista que aseguraba en su portada que la presentadora de Supervivientes vivió un fugaz pero intenso romance con el cantante Dani Martín.

La información aseguraba que, a raíz de la gala Los 40 Music Awards a finales del año pasado, la asturiana y el madrileño tuvieron una serie de encuentros que, si bien no fructificaron en una relación (Lara ahora mismo sale con su entrenador de baile Dani Miralles) sí fue más que suficiente para que ella, sin ir más lejos, pasara al menos tres noches en casa de él.

Ahora, Lara Álvarez ha salido al paso y mediante los Stories de Instagram ha desmentido rotundamente ese romance, algo que como ella misma no acostumbra a hacer. "Dani Martín y Lara Álvarez, un romance exprés... ¡y tan exprés, como que no ha pasado en la vida!", dice mostrando la portada de la revista "No entro a confirmar ni desmentir noticias, no es mi función porque la vida privada de cada uno se lleva como cada uno decide, y en mi libertad está no entrar en estos temas".

Lara Álvarez desmiente el rumor | Instagram



Lara, sin perder la compostura y mientras toma el sol en un patio, ha explicado que no le resulta "importante" porque cada uno "hace negocio con lo que quiere", pero a la vez ha apuntado que "ya vale". "Porque luego me encuentro cosas como ‘el extenso currículum de amores de Lara Álvarez’ y cosas así y pienso, ¡cómo no va a ser extenso si me ponéis amores que no tengo!