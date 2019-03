Volviendo a los escenarios de toda España, Mónica Naranjo presentó su nuevo disco "Renaissance" con el que conmemora sus 25 años de carrera en la música. Mostrando su lado más sincero, Mónica no tuvo pelos en la lengua al hablar de sexo, y es que se encargará de un nuevo programa de televisión en Mediaset, Mónica y el sexo, donde repasará cómo es en distintas culturas del mundo.

"A través del programa de sexo me he dado cuenta de que la niña sigue existiendo. Esa niña pícara, curiosa, gamberra sigue existiendo, y me ha dado muchísimo gusto volver a encontrarla y abrazarla. No he cambiado tanto", asegura sobre este nuevo estreno.

Mónica, cargada de nuevos proyectos, trata de pasar página también de su separación de Óscar Tarruela, con el que llevaba 15 años de relación. "Es que han pasado muchas cosas este último año, pero estamos muy bien, estoy muy bien. Muy ilusionada. Con muchos proyectos ya activados y otros que van a venir", asegura Mónica Naranjo.

En relación a su nuevo programa, Mónica utiliza su propia experiencia para hablar de los secretos de pareja. Para ella, lo más importante es "comunicarse y pedir. Y no lo hacemos porque nos da vergüenza, porque no queremos sorprender a la persona. Para tener un buen sexo y una buena estabilidad sexual hay que hablar con sinceridad y exponer todas las fantasías, cómo te apetece, cómo te gusta, cómo no te gusta".

¿Le faltó a Mónica Naranjo comunicación en algún momento con su pareja? "Comunicación no. Solo que van pasando cosas en la pareja que te van decepcionando y vas queriendo tener menos relación íntima con la persona, pero eso nos pasa a todos".

Ahora, en todo caso, la cantante asegura sentirse "muy bien". "No te podría haber contestado esto hace unos meses, pero bueno, ha pasado un año. Yo me separé en marzo". Tras este cambio, Mónica se muestra "abierta a enamorarse". "Estoy abierta al amor porque el amor es lo que aviva la ilusión, y la ilusión es el motor de la vida".