Toño Sanchís habla sobre su desahucio y confiesa su "mayor dolor"

Después de sufrir la subasta de la casa familiar que durante los últimos años ha compartido con sus hijos y su mujer, Lorena y con la que se pagaría parte de la deuda de más de 600.000 euros que tiene con Belén Esteban, Toño Sanchís reapareció este jueves en televisión. Lo hizo en la televisión gallega, en el programa Land Rober Tunai Show, presentado por Roberto Vilar y donde el representante mostró su cara más amable.

El madrileño no tuvo reparos en contestar a todas las preguntas que le realizó el presentador sobre sus polémicas con la de Paracuellos: "¿Has robado a Belén Esteban?", preguntó Vilar. "Debería haberle robado a Belén Esteban. Así al menos tendría un millón de euros", contestó el entrevistado.

El programa recibió muchas llamadas de los espectadores interesándose por la disputa con Belén Esteban y Toño confirmó que la única "culpable" de la subasta de su casa era ella. Contó que tras perder su casa (a pesar de que Belén asegura que la ha comprado él mismo a través de un intermediario) quiso "poner tierra de por medio" y aceptó la invitación de su amigo David para viajar a tierras gallegas a desconectar: "En Galicia me siento como en casa. Solo mi mujer sabía a dónde me venía. A mi hermano le dije que estaba en Valencia".

Pero no todo fueron reproches para Belén, también reconoció lo importante que fue en su carrera: "Lo fácil en mi vida fue ser representante de Belén Esteban. Antes de eso hice muchas cosas. Para mí es un orgullo haber sido representante de Belén. Mi mayor dolor es que hayamos terminado así. Eramos amigos y creo que este no era el final". "He venido al programa porque, como me he quedado sin representados, igual tú necesitas uno. Te prometo que lo firmamos todo, yo solo me llevaré lo que firmemos", bromeó con Vilar.