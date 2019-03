No hay duda de que Antonio Tejado es uno de los grandes protagonistas de Gran hermano Dúo debido a su complicada relación con Candela Acevedo, pareja con la que entró al programa, y su aventura fugaz con María Jesús Ruiz. El ex de Chayo Mohedano genera controversia y debate tanto dentro de la casa como fuera en los platós de Telecinco.

La última escena que protagonizó llorando por el rechazo de Candela fue objeto de tertulia en El Programa de Ana Rosa. El momento ocurrió en el baño de Guadalix de la Sierra cuando la ex pareja se fundió en un abrazo que hizo que el concursante confundiera las intenciones de Candela, que tuvo que aclarar minutos después que no quería nada con él. Esto hizo que Antonio se viniese abajo y rompiera a llorar frente a ella: "Me confié en el baño. Yo te llevo dejando en paz todo el día y has venido a buscarme tú a mí", decía llorando en una escena entre lo bochornoso y lo surrealista.

Ana Rosa Quintana volvió a salir en defensa del concursante como ya hiciera hace unos días cuando criticó duramente la actitud en los platós de Candela: "No tenéis ninguna sensibilidad, es un amor no correspondido. ¿Los chicos no pueden llorar o qué? Si estuviera llorando una chica, no os parecería mal", dijo la presentadora. Su compañero Joaquín Prat se enfrentó duramente con la presentadora: "No es lo mismo llorar que ser un llorica", contestó cambiando rápidamente de tema para no aceptar una réplica por parte de su compañera.