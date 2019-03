Se acerca el final del calvario de María José Campanario: su último golpe a Kiko Hernández

María José Campanario lleva años haciendo frente a una dura enfermedad que ha marcado para siempre su vida familiar aunque eso no le ha impedido luchar para conseguir sus sueños como estudiar odontología. Tampoco se ha rendido a la hora de enfrentarse judicialmente a los periodistas que considera que han atentado contra su intimidad.

Durante estos días se celebrará el juicio contra una periodista que le grabó cuando estaban ingresada en un centro, algo que pondría punto y final al calvario que llevaba viviendo desde hace años. El enfrentamiento se producirá el 13 de marzo cuando al fin se celebre el ansiado juicio: "Ese día es contra una periodista que habló de una enfermedad de María José mientras estaba ingresada", aseguró González Zapatero, el abogado de Campanario, a Jaleos. Después, como el letrado adelantó, "acabará todo para María José, al menos en esas cuestiones".

Esta semana también se ha publicado la victoria judicial de Campanario contra Kiko Hernández por hablar sobre su enfermedad. En un principio, el colaborador salió victorioso porque la mujer del torero habría participado en la comercialización de la misma. Sin embargo María José Campanario no se conformó con la decisión del juez y decidió recurrir. Es una victoria a medias, porque aunque el juez ha considerado que Kiko Hernández vulneró el derecho a la intimidad de la odontóloga, no le ha concedido a Campanario los 50.000 euros por daños y perjuicios que solicitaba. En cambio, ha condenado al ex gran hermano a pagar las costas del proceso y a pagar una multa simbólica de 2.000 euros. El abogado también cuenta que Campanario quiere hablar una vez que el proceso que tiene pendiente haya terminado, algo que posiblemente ocurra antes de que termine el mes de marzo.

Ahora asume el reto de encontrar trabajo en Arcos de la Frontera. En estos momentos, María José ejerce de odontóloga infantil en Sevilla, lejos de su familia. Parece que al menos de momento las cosas van bien entre ella y el torero y lejos quedan los rumores de separación que surgieron hace unas semanas por boca de Raquel Bollo. La ex de Chiquetete aseguró que la intención del torero era separarse aunque no sería la realidad. Se trataría de una estrategia para generar expectativa de cara a esta vuelta.