Así es Pilar Marín, la mujer con la que Mario Conde no descarta casarse

Mario Conde está feliz de la vida y su nueva novia, Pilar Marín, tiene gran culpa. Hace menos de un año que el empresario comenzó una relación con esta desconocida mujer con la que se ha dejado ver por las calles de Sevilla, aunque cada vez se sabe un poco más de ella. Nacida en la capital andaluza, Marín tiene 43 años, 27 menos que él, y según sus amigos se ha hecho con las riendas de la relación gracias a su fuerte carácter.

Un amigo cercano a Conde aseguró a la revista Corazón TVE que "está muy enamorado de esta mujer". "Llevan más de un año juntos y se conocieron en la finca de Mario, Los Carrizos, una noche en la que se celebró una cena entre amigos", explicó. "Pilar es una persona muy temperamental, que no sigue la corriente a Mario si no está de acuerdo con sus decisiones. Algunas veces discuten, pero son 'enfrentamientos' que no pasan del intenso cambio de impresiones... (...) Pilar le ha devuelto la ilusión por el amor y no descarta una boda en 2019. A todos nos extraña que, siendo como es, la que lleva la voz cantante en esta relación sea Pilar".

A pesar de que llevan poco tiempo juntos, ya conviven parte de la semana en casa de ella en el centro de Sevilla y Pilar se lleva muy bien con los hijos de Mario. Son precisamente ellos quienes piensan que su padre necesitaba una mujer con temperamento y "le ven más tranquilo e ilusionado". Ella hizo la carrera de Relaciones Públicas y Administración, y su trabajo está vinculado a la cadena de hoteles Abba, que goza de gran prestigio en Sevilla.

Cuando salió a la luz su nombre, Conde no escondió que esté en una relación, todo lo contrario, le dedicó unas escuetas pero bonitas palabras en Socialité. "Pilar es una persona excelente y estupenda, pero no le gusta nada estar en los medios. Él confirmó que es muy alegre y simpática y que le gusta el flamenco, pero también es una persona seria y responsable. "Como eso no lo decís, da la sensación de que es frívola y es todo lo contrario". "Estoy contento, estoy bien y tenemos una magnífica relación", añadió.