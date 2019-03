Elena Tablada dinamita la amistad de David Bisbal y Alejandro Sanz

El divorcio de David Bisbal y Elena Tablada afectó tanto a sus protagonistas como a su círculo más cercano. No solo ellos rompieron por completo cualquier relación, también le ocurrió al cantante de Almería, que dejó de hablarse con Alejandro Sanz, uno de los grandes amigos del matrimonio y con quien hacían vida en Miami. Tablada y Bisbal se conocieron en la ciudad estadounidense, donde ella y Sanz residían, y fue ella quien presentó a los dos cantantes. Pero ahora, según una fuente muy cercana a ambos que ha hablado con Socialité, su amistad está rota.

"Alejandro introduce a Bisbal en la sociedad de Miami. Eran como hermanos. Los que hemos estado allí sabemos que ellos salían a navegar cada día, estaban juntos cada día. Él es el padrino de la niña de Elena y David", explicó este confidente. La separación tormentosa de la pareja habría acabado con la amistad de Alejandro y David para siempre. "Su separación en el año 2011 fue bastante problemática, bastante caótica. Ocurrieron cosas bastante feas entre David y Elena que a Alejandro no le hicieron ninguna gracia. Se posicionaron a favor de Elena". Lo curioso es que, a pesar de su supuesta mala relación, los amigos se han dejado ver juntos encima del escenario, aunque quizás solo por motivos profesionales.

Elena manda un mensaje a Bisbal

Mientras, Tablada y Bisbal siguen con su particular guerra. Después de que conociéramos que el cantante había decidido demandar a la madre de su hija con la intención de proteger la identidad de la menor, la diseñadora volvió a romper su silencio para cargar contra él. Elena Tablada habló con el programa de María Patiño y confesó que no ha recibido ninguna demanda, pero advierte: "Espero que no me llegue para que así se calme un poquito esto. Porque, al final, más que las fotos que pueda subir yo en redes sociales, lo que le va a perjudicar a Ella es este conflicto entre sus padres".

"En todas la relación hay altos y bajos, hay épocas que estás bien y otras que estás peor. Yo me imagino que como toda relación de padres separados. Confío en que volvamos a tener esa relación que hemos tenido desde hace ocho años", aseguró la empresaria confiando en que la relación vuelva a su cauce y se firme la paz.

Sin embargo, Elena ya no es la misma chica que se separó del cantante y está preparada para la batalla. "Me he cuidado mucho, mi mente y mi interior. No tengo nada que ver con la niña que era, pero como todo el mundo. Aprendes de las experiencias. Es muy bueno para nosotros el tiempo", aseguró.

"Yo creo que cualquier madre que se siente orgullosa de sus hijos los publica. Y mucho más que yo", dijo Tablada, que además asegura que a ella no le importa que David y Rosanna Zanetti compartan fotos de su hija, aunque toda esta batalla se desencadenó después de la imagen que la modelo venezolana compartió en redes sociales.