La noche del sábado Kiko Matamoros y Makoke se vieron las caras en el plató de Sábado Deluxe tras firmar su divorcio y protagonizaron un cara a cara de lo más improvisado. El colaborador acudió supuestamente para conceder su primera entrevista con Cristina, sin embargo ésta finalmente no fue. En su lugar, mantuvo una discusión con su ex una vez ésta entró en escena con la excusa de comentar GH Dúo, y el resultado fue una bronca como nunca antes se había visto en los relativamente bien avenidos "ex".

La entrevista comenzó ya con un continuo reproche, dando lugar muy pronto al cruce de descalificaciones. "Mentiroso y cobarde", fueron los insultos por parte de Makoke al padre de su hija, mientras Kiko la tildó públicamente de "cerda", "golfa" y "parásito".

"No me creo nada. No entiendo cómo maquina las cosas, cómo puede mantener dos ideas distintas, porque a cada uno le cuentas cosas distintas. Es un caos, no te aclaras. Dices a la gente lo que quiere oír. Dices que no has hecho montajes, pues es un montaje cuando vendes que te quieres casar. Deja ya de engañar a la gente. Eres un falso", aseguró Makoke, visiblemente afectada y apuntando a que toda la historia del que fue su marido con Cristina es un montaje. "Lo único que es mentira era lo del día 21, pero eso ya lo dije en público", se defendió Kiko respecto a la fecha de su supuesta boda, a lo que Makoke rebatió: "Tú le dices a la gente que te rodea que ni estás enamorado ni te vas a casar".

"Ya me estás hinchando las p..., que te estás haciendo una mochilita a mi costa. Eso se va a acabar", amenazó el colaborador, asegurando que su exmujer es una "sinvergüenza". "Estoy harto de morderme la lengua. Estoy hasta los coj... de parásitos que viven a mi costa... Mi hijo, ésta ahora, la otra... Ya está bien, que hablen de su vida, si les interesa", sentenciaba Matamoros.

Fue entonces cuando la situación llegó a su momento más tenso, entrando Makoke en plató para encontrarse con Kiko en persona y no desde la sala VIP. Aunque en un principio Matamoros no quiso contestarla al final se lanzó a dar donde más podía dolerle: "Que no hables más de mí, que hables de tu vida, de tu novio... que no haces más que poner piedras entre mí y mi hija". "Esto no te lo voy a consentir. Eso es mentira y qué pena que ella no quiera entrar para desmentirlo", le respondía la que fue su mujer durante 20 años al borde de perder los nervios.

Un enfrentamiento de lo más agresivo y vergonzoso, que demuestra que en esta lucha ya no hay vuelta atrás, todo ello mientras suenan con fuerza rumores de ruptura con Cristina Pujol, que decidió no acompañar a su pareja, supuestamente superada por la presión mediática.