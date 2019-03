Isabel Rábago responde a Carme Chaparro y a los insultos de las feministas

La periodista Isabel Rábago lleva dos días siendo blanco de insultos y críticas en redes sociales por un tuit considerado polémico que escribió el pasado lunes. "No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea", publicó junto a una foto posando el los pasillos de Mediaset. Entre las mujeres que contestaron a su mensaje se encontraba la compañera Carme Chaparro: "Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo". También contestó Esther Palomera: "Así andamos..."

Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo. https://t.co/1iyygVYNHB — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) March 4, 2019

Este martes Rábago tuvo la oportunidad de defenderse en el programa Ya es mediodía de Telecinco, donde colabora de forma habitual. "Es mi Twitter personal y hablo en primera persona. Lo siguiente que pongo es 'soy la mujer que quiero ser, no la que quieren que sea'. ¿Hay frase más femenina que esa?", comenzó defendiéndose la periodista. "Me voy a dormir y al día siguiente me encuentro con una cantidad de insultos, de vejaciones y de humillaciones tremenda. ¿Es necesario explicar que con lo que yo no estoy de acuerdo es con el feminismo que impone la izquierda? Ese que me obliga a ser de una determinada manera como mujer. Ese que porque yo piense por mí misma, me señala, me vapulea, me insulta", dijo indignada.

"Mi sorpresa llega cuando soy foco en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo (...) Para mí, feminismo es defender a otras mujeres, para mí no es señalar a otra compañera, es censurar los insultos que estoy recibiendo en los perfiles de otras compañeras", aseguró muy indignada en referencia a los tuits de Chaparro o Esther Palomera. "Lucho por la igualdad entre hombres y mujeres pero no con la forma en la que quieren algunas.

Para mis haters con amor y a las #feminazis Golpe de melena y hasta mañana! Lecciones 0 r> (Foto sin retocar, por aclamación popular. Lo siento, soy así ) a href="https://t.co/v61wnMCjnA">pic.twitter.com/v61wnMCjnA — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) March 4, 2019