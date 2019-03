Plantón de 'Sálvame' ante el "impresentable" Kiko Matamoros por los terribles sucesos del sábado

La polémica discusión del sábado en el Deluxe entre Kiko Matamoros y Makoke ha cambiado el orden de las cosas en el universo de Sálvame. Tanto que Carlota Corredera y Belén Esteban, y también el resto de colaboradores, quisieron mandarle un mensaje a Matamoros posicionándose más bien del lado de su ex, que recibió sonoros insultos por parte de Kiko una vez consumado el divorcio.

Carlota fue breve y clara al respecto: "Creo que lo que pasó el sábado ninguno de los dos lo deseaba. La diferencia, el autocontrol que tuvo ella y el cero autocontrol que tuvo él. Y yo desde aquí, aunque Kiko lo haya retirado, tengo que condenar que llames a tu mujer, a la madre de tu hija, 'cerda' y 'golfa', es impresentable. Hay límites que no se pueden pasar, y no digo que Makoke no los sobrepasase también".

"Me pongo en la piel de Ana Matamoros y no tengo palabras sobre lo que estará viviendo ella, más allá de la vergüenza por estar en medio de una guerra soterrada", dijo la presentadora. "Se declararon la guerra y aunque retiró dos de los tres insultos que dedicó a Makoke, lo que no significa que esté de acuerdo con lo que dijo ella, que fue a dar donde más dolía. Kiko, estoy convencida, lo piensa también. Se despidió de los compañeros diciendo que era terrible lo que había pasado esa noche".

Belén Esteban se permitió incluso dar un consejo a Matamoros, pero no en lo relativo al conflicto de la pareja sino a unas palabras que el colaborador dijo en una entrevista sobre la propia Belén: "Ya tiene demasiados frentes abiertos para que tenga que estar afeando a sus compañeros", dijo una desencantada Belén.

"Yo llevo 7 años diciendo las cosas que el sábado ellos solitos, por interés, destaparon. Desde casa nos quedamos con la boca abierta diciendo '¿de qué van?'", dijo por su parte Gema López, una de las más odiadas por Matamoros.