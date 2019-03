Sandra Gago ha sido la madrina del nuevo Range Rover Evoque. La novia de Feliciano López, según comentó en la presentación, estaba encantada por haber sido la elegida, ya que es un coche que le gusta mucho. "Además de la estética, por la conducción y la seguridad, por ser híbrido y tener la etiqueta de Eco, que te permite aparcar en cualquier zona de Madrid. Me encanta conducir, y me dicen que lo hago mejor que Feliciano. Me han puesto alguna multa, pero todas de aparcamiento, porque se olvida poner el papelito. Al volante soy muy prudente, aunque reconozco que de vez en cuando me gusta pisarle un poquito", comentó.

La modelo está feliz con el tenista, que ya le ha regalado una sortija de compromiso de brillantes. Sí, es el de pedida, no es de ninguna firma, lo ha diseñado Feli con la ayuda de un gemólogo. Cuando lo vi, me hizo mucha ilusión, no me lo pensé. Yo todavía no le he regalado nada, la verdad es que se le sorprende con cosas sencillas porque tiene de todo".

Sandra Gago y el Range Rover | Archivo

Sandra no le da ninguna importancia a la diferencia de edad ni al fracaso matrimonial de su novio. "Cuando se está a gusto con una persona, y te conoces lo suficiente, es un paso más en la relación. A pesar de tener 23 años, no estoy renunciando a nada, todo lo contrario. Cuando te casas, empieza otra etapa de tu vida con experiencias diferentes. Mis padres están encantados porque me ven muy feliz, se llevan fenomenal desde el minuto uno."

Respecto a su vestido ya lo tiene pensado, no quiso dar muchos detalles como es lógico. "Tengo idea de cómo quiero que sea, sencillo, muy de estilo. Lo que tengo muy claro es cómo no me gustaría que fuera. De todas formas, de lo que llevamos de año todavía no hemos tenido tiempo de organizar nada, ni siquiera sabemos la fecha. Depende mucho del trabajo de Feli, será este año o como mucho el que viene, y no habrá exclusiva".

Al preguntarle si Feliciano ha pedido la nulidad eclesiástica, dijo que no. "Lo más importante del día de nuestra boda es que estemos rodeados de gente que nos quiere, y que disfruten tanto como nosotros. Siempre que puedo me organizo y viajo con él donde tenga que competir. Hay veces que aprovecho y hago cosas de trabajo. Voy con él porque nos gusta estar juntos y además cada día me interesa más el tenis, aunque todavía no juegue".

Al preguntarle si se siente mujer florero al ser novia de deportista, su respuesta fue tajante. "En absoluto, creo que todas las mujeres de deportistas son independientes. Feli nunca me pediría que yo dejase de estudiar o de trabajar porque sabe lo que me gusta. Feli es muy familiar, y le encantan los niños, no sé cuánto tardaremos en tenerlos, de momento estamos disfrutando con los preparativos de la boda y de la luna de miel, después ya se irá viendo". Sandra está terminado la carrera de periodismo. "Me gustaría en un futuro ejercer, voy a hacer un máster en organización de eventos. He hecho prácticas en una agencia en París, donde llevaba redes sociales".

Tanto Sandra como Feliciano prefieren no hacer caso a las críticas que pueda hacer de ellos Alba Carrillo. "No podemos controlar todo lo que se dice de nosotros, y optamos por llevarlo con naturalidad. De todas formas de Alba no voy a hablar, no le quiero dar importancia alguna. Es un tema que a mí no me corresponde decir nada, es más nunca he coincidido con ella, me acabo de enterar que sale con el portero del Real Madrid. Para mí lo importante es la tranquilidad que me transmite Feli, nos divertimos mucho, me hace muy feliz y me mima mucho. Cada mañana me lleva el zumo de naranja a la cama. Lo que más me gusta de él es su sencillez, y por supuesto su físico. El primer día que le vi, me llamó la atención lo alto que es, y sus ojos. Nos conocimos en París por amigos comunes, y fue un flechazo, y desde el minuto uno empezamos a viajar juntos. Antes de conocerle no estaba muy al día, pero con mis amigas siempre le he defendido. Que sea 14 años mayor que yo no me importa nada, de hecho he tenido parejas que han sido mayor que yo y nunca le he dado importancia".