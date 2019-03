Cristina Pujol destroza a Makoke y encara los rumores que la relacionan con la prostitución

Después del brutal encontronazo que se vivió en Sábado Deluxe entre Kiko Matamoros y su exmujer Makoke, esta semana Cristina Pujol vuelve a la portada de la revista Lecturas para declarar la guerra a la exmodelo. Además, estos últimos días la pareja ha hecho frente a su primera crisis de pareja, que según Cristina, está superada: "Todo fue porque Kiko cerró mi intervención en el Deluxe y le dije que no quería ir. Entiendo que él se enfadara porque lo dejé tirado".

Una discusión que terminó con una ruptura de 12 horas: "Fue una riña. Me estaba haciendo la dura, pero lo echaba de menos. Cuando vi en la tele que decían que habíamos roto, escribí a Kiko. Estábamos deseando hablar", declara a la revista. "Me negué a ir al Deluxe porque me atacan y me hacen daño".

Además, Cristina vuelve a cebarse con Makoke, a la que llama "la otra". "Cuando yo movía el culito hace 20 años, ella llevaba 10 moviendo la bolita en el Telecupón. No es que fuera catedrática (...) Por mi trabajo como bailarina de estriptís dan a entender algo que no es. Nunca he ejercido la prostitución". La acusa de no llevar una vida sana en sus salidas nocturnas "Tengo entendido que no se cuida tanto como yo (…) No salgo, no tomo drogas, no fumo, no bebo. Tengo mucho interés por los libros y mis estudios". Según la entrevistada, Makoke ha intentado despreciarla y dañar la relación que tiene con Kiko: "Veo en ella prepotencia y superioridad. Utiliza eso que tienen en común (su hija) y la deja al margen para lo que le interesa".

También aporta detalles sobre su relación con Kiko: "A mis hombres los idolatro", "le encanta que le rasque con las uñas y le haga cosquillas para acabar", y aclara que ha vivido días de tensión porque se le ha retrasado bastante el periodo: "No hemos tenido cuidado. No quería hacerme la prueba, estaba asustada".