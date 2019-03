'¡Hola!' anuncia la boda de Alonso Guerrero, exmarido de la reina Letizia

Curiosa forma la de ¡Hola! de contar la noticia del próximo enlace del exmarido de la reina: "Alonso Guerrero se casa de nuevo", leemos en el faldón inferior de la revista, bajo una foto que prácticamente ocupa toda la portada, en la que vemos una imagen de nuestra soberana sonriente y coronada. "Del kimono de cuero al vestido de cuento, el maratón de estilo de doña Letizia", leemos en el titular.

Después, en páginas interiores, la publicación recorre cada uno de los estilismos lucidos por la esposa de Felipe VI esta semana y los bate en duelo con los que han llevado Isabel Preysler o Alessandra de Hannover, con las que ha coincidido recientemente. También recorre sus músculos: "Una reina en plena forma".

Pero lo fuerte viene después: ¡Hola! publica a doble página la noticia del casorio y la ilustra con sendas fotos del novio y la desconocida novia. Y aporta todo tipo de detalles sobre la sucesora. Se llama María Dolores Corral, tiene cincuenta y cuatro años, es docente, jefa de Estudios de Educación Secundaria en un Instituto de Badajoz, extremeña como él, divorciada y madre de dos hijas que ya son mayores de edad. Y lo romántico de la historia (o no), es que se conocen desde que son pequeños. Es decir, María Dolores llegó a la vida de Guerrero mucho antes que Letizia. Hoy estará espantada al verse retratada a toda página.

¡Hola! también desvela detalles sobre la ceremonia. El escritor ha vuelto a elegir Extremadura para pasar por el altar (aunque será seguramente una ceremonia laica). Será a finales de marzo en un pequeño pueblo de Badajoz, suponemos que no Almendralejo, localidad en la que se casó con Letizia.

Gonzalo Miró, celestino de Rivera y Malú

¡Hola! se apunta la exclusiva de que fue Gonzalo Miró la persona que presentó a Malú y a Albert Rivera. "No me ha sorprendido", es la respuesta que Gonzalo ha dado a quienes le han preguntado si se creía la relación.

La revista asegura que fue él el cupido que presentó a la cantante y al político hace un año y medio, en la época en la que salían juntos. Y añade que no acabaron nada bien: "Ya no mantienen contacto".

Cristina la de Albacete contra Makoke

Ni crisis ni nada que se le parezca. Se rumoreaba que Kiko Matamoros y su novia Cristina habían vivido su primera pelea a costa de la exclusiva que leemos este miércoles en Lecturas, la primera que protagonizan juntos.

Pero ojo, porque es una portada trampa: en páginas interiores, de nuevo, sólo encontramos declaraciones de ella. Ni una palabra de Matamoros. El colaborador de Sálvame está jugando a ser su agente: "Me cerró una intervención en el Deluxe pero yo no quería ir, entiendo que se enfadara porque le dejé tirado", explica la dama.

Cristina Pujol vuelve a cebarse con Makoke, a la que llama "la otra". Sólo falta el barro en la pelea: "Cuando yo movía el culito hace 20 años, ella llevaba 10 moviendo la bolita en el Telecupón. No es que fuera catedrática". La acusa de no llevar una vida sana en sus salidas nocturnas: "Tengo entendido que no se cuida tanto como yo".

Y aporta detalles imprescindibles sobre su relación con Kiko: "A mis hombres los idolatro" o "le encanta que le rasque con las uñas y le haga cosquillas para acabar", relata mientras aclara que ha vivido tensión porque se le ha retrasado bastante el periodo.

Otra criminóloga. Como Alba Carrillo, quiere estudiar esta carrera.

Exclusiva surrealista de Sánchez Vicario y su ex

Lecturas se lleva la palma en el capítulo de exclusivas surrealistas de la semana. Arantxa Sánchez Vicario, que el lunes no acudió al juicio que le enfrenta a su ex por su separación, posa ahora a su lado en la celebración del cumpleaños de la niña que tienen en común.

La pregunta que hay que hacerse es quién ha vendido estas fotos, en las que vemos a los ex sonrientes, preparando platos de fruta y medias noches de chorizo, como si no estuviesen tirándose puñales en los juzgados.

Colate rompe su silencio

El contrato de confidencialidad ha debido llegar a su fin. Nicolás Vallejo-Nágera, Colate, habla en exclusiva para Semana de su pasado con la diva mexicana. Aunque su mala relación es de sobra conocida, no es muy habitual leerle declaraciones como las que hace este miércoles.

Colate dice que "perdona a Paulina todos los días" pero que "le gustaría tener otra relación" con ella por el bien de su hijo. Cuenta que no existe comunicación con la cantante, que se hablan por escrito a través de sus abogados y reconoce que es la mujer que más le ha hecho sufrir. Hasta que llegue la próxima, está abonado a todas las aplicaciones que existen de citas.

Cóctel de noticias

María Lapiedra y Gustavo, fin de semana en familia en Zurich. Después de engañarnos a todos contándonos sus miserias, vemos que en realidad siguen haciendo vida en pareja.

Yesica Ramírez explica en ¡Hola! las razones de su ruptura con Alejandro Talavante: "No me sentía la señora de mi casa… He hecho todo lo humanamente posible por amor y no he recibido nada", confiesa la mexicana, que añade que para el torero lo primero es su profesión, lo segundo sus padres y hermanos, y lo último, ella y sus hijos.

Lucía Rivera y Marc Márquez, romántico encuentro en Madrid. La pareja de moda se besa desde las páginas de las revistas de los miércoles mientras cena en un restaurante madrileño.

Los Flores bautizan a Noah, el hijo de Elena Furiase. Toda la familia se ha reunido este fin de semana para acudir a la ceremonia, a la que también estaban invitados Marta Sánchez, Rossy de Palma o Juan y Medio.

La hija de Cindy Crawford lee a Javier Marías. La joven ha sido cazada entre desfile y desfile leyendo la traducción al inglés de Mientras ellas duermen, una de las novelas del escritor.

María Patiño cambia de casa. La presentadora de Telecinco se muda a un ático en el barrio de Chamberí por el que pagará 2.500 euros mensuales, leemos en Semana.

María Teresa Campos prepara la mudanza a su nueva casa, leemos en Diez Minutos.