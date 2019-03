Jorge Javier se burla de 'La Voz' con una nostálgica foto de Mª Jesús Ruiz y Eva González

La guerra por la audiencia y el prime time de los martes se recrudece entre La Voz (Antena 3) y GH Dúo (Telecinco). Después de varias semanas de reinado del talent show que Atresmedia le 'robó' a Mediaset, el reality de convivencia apuntó el 5 de marzo su mejor dato y Jorge Javier Vázquez no dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a su contrincante.

El presentador publicó el miércoles una foto en Twitter de María Jesús Ruiz (concursante de GH Dúo) recibiendo la corona de Miss España de manos de Eva González (presentadora de La Voz) en el año 2004, su antecesora como "más bella de España". Vázquez añadió el texto "y punto", un claro mensaje para representar quién manda ahora en el prime time.

Jorge Javier tuvo que explicar la foto a los que entendieron que su favorita para ganar el reality es María Jesús. "No. Esta foto no quiere decir que me posicione al lado de María Jesús y la vea como ganadora. La explicación es otra pero si la desvelo deja de tener su gracia. Explicar una ironía es como destripar un chiste. Un rollo. Una pereza. Feliz miércoles". "Pues sí, lo voy a tener que explicar. La Voz sucumbe ante #GHDÚO", sentenció con un tercer tuit.