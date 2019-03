¿Por qué sale Carmen Lomana en el cartel de Pablo Iglesias?

El cartel con el que Podemos ha anunciado el regreso de su líder tras la baja de paternidad se ha convertido en lo más comentado en internet este miércoles. Al principio, el motivo ha sido la foto y el lema elegidos, "vuelve", con las letras "el" destacadas en plena semana de protestas feministas y que han llevado al partido a borrar el tuit y a Pablo Iglesias a desentenderse del cartel. Después, los internautas han descubierto un llamativo detalle: en la foto, con Iglesias dirigiéndose a sus seguidores desde la tribuna, aparece en primera fila Carmen Lomana.

Durante horas se ha debatido si era o no era ella. Y sí lo era: en efecto, Lomana acudió a la manifestación de Podemos de la imagen, en enero de 2015. El motivo, que en esa época colaboraba con el programa de Telecinco Hable con ellas y fue enviada como reportera al acto podemita.

Ante el revuelo, ella misma ha publicado en Twitter un vídeo en el que habla de su presencia en el mitin: "Me tienen aburrida con un cartel de Podemos. Si te fijas mucho se me ve como una pulguita. Efectivamente soy yo", dice. Apunta que estaba "trabajando en Telecinco" y comenta también sus impresiones: "Me pareció interesante porque no tenía ni idea de lo que iba a encontrar. Era un partido nuevo".