El relato más estremecedor de Sofía Suescun: "Vi cómo mi madre casi pierde la vida"

Noche de emociones la que se vivió este martes en Gran Hermano Dúo: Límite 48 horas. Una gala que giró en torno a la complicada e irreconciliable relación de María Jesús Ruiz y Antonio Tejado y los vaivenes sentimentales de Alejandro Albalá y Sofía Suescun. La ganadora de Supervivientes también tuvo que enfrentarse a la "curva de la vida", el espacio semanal en el que los concursantes repasan los momentos más destacados de su trayectoria vital.

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Sofía relató el momento más trágico de su vida que vivió con 6 años: "La imagen más dura que tengo en el cerebro es a mi madre y mi padre discutiendo muchísimo. Tuve que ver a mi madre cómo iba arrastrada por el suelo, y él a mí me tiró de casa para que no viera nada". Muy afectada y con el plató en completo silencio, continuó: "Si él me está viendo, que se joda, porque no siento nada por ese hombre. Mi madre estuvo a punto de morir ese día".

Aquel día ha marcado un antes y un después en su vida y desde entonce se volvieron inseparables. "Se creó un vínculo muy grande en ese momento. Me llevaron con mi madre a un centro de señoras maltratadas y es uno de los motivos por los que tengo una relación tan estrecha con mi madre", confesó.

Sofía aseguró que su infancia fue dura "porque le obligaron a tener que ver a su padre", pero cuando ya no tuvo que hacerlo "su vida cambió". Después llegó Gran Hermano y Supervivientes, realities que la lanzaron al estrellato: "He tenido unos meses atrás que me sentía muy saturada a nivel emocional, muy inestable, pero en ningún momento me he planteado dejar el medio".

Tras escuchar la confesión en directo de su hija, Maite Galdeano continuó revelando detalles estremecedores sobre su pasado: "Yo tenía que correr debajo de su cama porque el otro ( el padre de Sofía) me zumbaba y me sacaba de los pelos a las 3 de la mañana. Paliza para aquí y paliza para el otro lado. Se puede salir y hay que salir de una situación así. Hay que cortar con esas situaciones y renovar la vida por mucho que te anulen".