Muchos fueron los invitados que asistieron al desfile de la firma Tot-Hom en el 50 aniversario con su diseñadora Marta Rota y todo su equipo. En esta ocasión, el lugar elegido fue la Embajada de Rusia, y el embajador, el Excmo. Sr. Yuri Korchagin y su esposa, no quisieron perderse las últimas creaciones para la próxima primavera y verano.

Un año más Fabiola Martínez asistió con Eugenia Ortiz, una de las hijas de su marido Bertín Osborne. La venezolana comentó que su hijo Quique, después de los sustos a causa de su enfermedad, se encuentra mucho mejor. "Estoy más tranquila, ya empiezo a respirar un poquito. Ha habido momentos muy complicados pero en la última revisión el médico nos dijo que no nos quieren ver hasta dentro de tres meses. Lo que más preocupados nos tenía es la osteoporosis que había aparecido después de la última operación y parece que se está estabilizando. Eso nos da tranquilidad", explicó.

A nivel profesional, me contó que la marca de ropa de hombre en la que estaba metida no ha podido ser, pero tampoco le importa demasiado porque está muy involucrada en la fundación de niños con la misma enfermedad que el suyo. "He abierto una sucursal en Madrid, la primera fue en Sevilla, y cierto es que me llena muchísimo, y ahora volcada en buscar fondos para que la sede de Madrid tenga su autonomía. Tanto Bertín como yo somos las caras conocidas, pero no hay que olvidar que hay gente muy válida. Ahora acabamos de contratar a dos personas más y eso también son puestos de trabajo que generamos".

Fabiola es venezolana, y como ha manifestado en múltiples ocasiones, está muy preocupada por todo lo que está pasando en su país. Preguntada por Juan Guaidó, dijo: "Es muy difícil poner nombres porque se ven caras y no corazones, pero yo creo que Guaidó está apostando muy fuerte, está dando la cara y está consiguiendo cosas. A pesar de que la oposición llevaba mucho tiempo dando caña, no había avanzado. Sin embrago, Guaidó está consiguiendo el apoyo de mucha gente. Este hombre transmite confianza y a nivel internacional otros países han pensado que da garantía. Ya solo por eso merece un gran respeto. Además, lo que dice lo está cumpliendo, y eso es muy importante. Ha plantado cara, porque Leopoldo López también lo hizo, y le costó varios años en la cárcel, que a saber la de cosas que ha vivido, eso solo lo saben él y su familia".

"Si es Guaidó la solución, bienvenido sea. Lo importante es que no haya más gente comiendo de la basura, que no haya gente muriéndose por una gripe, porque se complique con una neumonía al no haber un puñetero antibiótico. Que no se vea normal que un país tan rico como Venezuela tenga que depender de ayuda de fuera, que este cerdo y mamarracho de Maduro que se burle de su pueblo, como lo hace bailando, es indignante. Lo de quemar los camiones con ayuda humanitaria, cuando lo he visto, he pensado que no puedo ver más. He visto horrores, como un vídeo de gente muerta apilada en un camión como en la época nazi. Es horrible, ver a ese hombre tirando de los brazos de esa gente sin vida, de verdad que no tengo palabras. Psicópatas hay en todas partes, y enfermos también, pero que lleguen unos camiones para ayudar, y que tu trabajo sea quemarlos y que los militares que se han revelado han confesado que las órdenes que recibieron era masacrar. ¿Pero de qué estamos hablando? No sé lo que puedan tener en la cabeza. Mis abuelas viven allí, son maravillosas y una es chavista, pero con la idea romántica de que todos somos iguales, pero como yo le digo, vamos a ser iguales por arriba, no por abajo".

"La gente pasa hambre y yo lo que veo es que Maduro está cada vez más ceporro, y aire no es. Pienso que esto ya no tiene vuelta atrás, lo único que va a marcar la diferencia aquí es desgraciadamente cuanta sangre se va a derramar, mi esperanza y la de muchos, que la solución es que se maten entre ellos, porque ya se están empezando a morder entre ellos, se están sacando los ojos. Y que no muera gente inocente, que están agonizando sin comerlo ni beberlo. Si Diosdado Cabello se carga a Maduro, y Maduro manda cargarse a Diosdado Cabello, pues igual hacen un favor a la humanidad, porque esos son los únicos que mandan allí, sobre todo Cabello que es bastante nazi. Ahí queda".

La cantante Luz Casal también acudió, al igual que Ana Belén, Beatriz de Orleans, María García de la Rasilla, esposa de Konstantin de Bulgaria, las hermanas Trapote, Ana Rosa Quintana, o Mayrén Beneyto, ya totalmente alejada de la política, Eugenia Ortiz, hija de Bertín Osborne, entre otros. Una vez terminado el desfile, gran almuerzo todo prietamente organizado por Carmen Valiño. Felicidades.