El debate en torno al controvertido comportamiento de María Jesús Ruiz sigue generando enfrentamientos en los platós de Telecinco. Este miércoles en Sálvame y durante el análisis de la gala de la noche anterior de Gran Hermano Dúo: Última hora, Mila Ximénez aseguró que Juani, la madre de la concursante, le había contado que José María Gil Silgado espera a su hija los jueves que está nominada fuera de las instalaciones de la cadena "para irse con ella" a pesar de tener interpuesta una orden de alejamiento, tal y como recordó María Patiño.

Para defenderse de las palabras de Juani, Gil Silgado entró en directo para dar su versión. Sin embargo, una comentario de Mila Ximénez antes de comenzar su testimonio enfadó al empresario que llamó "borracha" a la tertuliana. Kiko Hernández, dueño del móvil desde el que se estaba realizando la llamada, decidió cortar la comunicación.

Mila Ximénez advirtió a Gil Silgado por sus palabras y le comunicó que tomará medidas legales contra él: "En cuanto te vea por ahí, llamo a la policía. Voy a ocuparme de que cumplas la orden de alojamiento- Si te a ti te condenan, te vas al trullo, por delincuente. Eres un 'pringao' y esa es la diferencia entre tú y yo", dijo.

Tras calmar los ánimos de su compañera, Paz Padilla condenó la actitud del ex de María Jesús: "Te doy las gracias por entra en directo pero, si no sabes mantener las formas, prefiero que no vuelvas a llamar más". También lo hizo Belén Esteban, que defendió a Mila: ""Nosotros, de puertas para fuera de este programa, podemos hacer lo que nos dé la gana".