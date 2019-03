Paloma González y Natalia Ferviú han vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento, pero esta vez no ha sido en ningún plantó de televisión. Las dos estilistas no tienen buena relación desde la entrada de Paloma en el programa Cámbiame. A los pocos días de su colaboración en el espacio, las dos se sumergieron en una profunda discusión que no acabó para nada en buen puerto. Tanto es así, que la discusión acabo con el abandono de Natalia Ferviú del programa.

La que fuera amiga de Cristina Rodríguez y Pelayo Díaz no volvió a aparecer por el ahora extinto Cámbiame, que terminó sus días con escasa audiencia pese al llamativo conflicto. Desde entonces, muchos han sido los rumores que ha habido asegurando que no solo no tenían relación sino que el enfrentamiento entre ambas había acabado con la relación entre Natalia y el exnovio de David Delfín.

Paloma González ha compartido con todos sus seguidores el altercado que le ha ocurrido en plena calle del centro de Madrid con la exestilista de Cámbiame. Según ha contado, ella misma se cruzó con Natalia Ferviú en plena calle y ésta le ha lanzado todo tipo de insultos, gritos y hasta amenazas delante de toda la gente que estaba paseando.

"Le he dicho que no me grite en la calle, que no monte un espectáculo y, sobre todo, que no me amenace con denunciar porque yo no la he insultado ni le he faltado el respeto" ha comentado Paloma González por sus stories de Instagram.

González y Ferviú, en Cámbiame | Telecinco

Según ha comentado en su perfil: "Me ha visto y ha dicho 'anda, mira quién es' y cuando me he dado la vuelta me ha gritado '¡idiota, eres una idiota!'". Y tanto ha enfadado a la licenciada en Derecho estos ataques que ha querido mandarle a su excompañera de trabajo un mensaje muy claro por las redes: "Ni eres vegana, ni eres feminista, eres un fake. Eres de mentira, quieres parecer buena persona pero no lo eres, cada vez que me insultes y vayas a joderme, cada vez que me amenaces voy a contarlo. Como es la segunda vez que lo hacer, la que te voy a denunciar soy yo".

Parece que la guerra entre ambas no solo no ha terminado sino que se ha avivado más. Por su parte, Natalia Ferviú no ha hecho ninguna referencia a este acontecimiento por sus redes sociales. Parece que la estilista quiere guardar las formas de cara a sus seguidores, las mismas que, según Paloma González, ha perdido en la calle.