La reacción de Paz Padilla con Kiko Matamoros tras ser humillada en directo

Hace unos días publicamos la complicada relación que siempre ha existido entre Kiko Matamoros y Paz Padilla, pero a raíz de los últimos cambios en la vida del colaborador, después de su divorcio de Makoke y su nueva relación con Cristina Pujol, empeoró hasta el punto de que habrían pedido no coincidir en el plató de Sálvame. El colaborador llegó incluso a cargar contra la humorista y denunció el trato que le profesa: "Vi la entrevista entera y me llamó la atención la animadversión que profesaba la conductora del programa contra mí". Y se mofó de las constantes meteduras de pata de la presentadora : "A mí surrealista me parece morirse de VHS (…) Voy a resurgir como el ángel de fénix".

No era la primera vez que Matamoros mostraba su antipatía hacia su compañera, hace más de un mes también le dirigió unas duras palabras: "A mí lo que me parece muy triste es este tipo de actuaciones, tendente a quitar o a arrancar la dignidad de las personas en función de la profesión que ejerce. Lo importante en la vida es ejercer la profesión que sea con dignidad, preparación y conocimiento", refiriéndose a las palabras de Paz Padilla cuando criticó el polémico pasado de Cristina Pujol.

Este jueves se produjo el esperado reencuentro durante la sección del Club del espectador donde Matamoros reiteró su molestia con los comentarios de la presentadora. Paz Padilla abordó el momento del encuentro con templanza y le dedicó unas sentidas palabras: "Sé que tú conmigo has tenido una cosita. No he visto las cosas que has dicho, no he querido verlo. Quiero que sepas que llevamos diez años trabajando juntos, que yo creo que fuera de cámara te he mostrado cómo soy. (...) En el programa, puedo hacer comentarios, pero yo a ti, a tu vida, a tus relaciones no las juzgo ni opino siquiera, porque creo que somos ya dos personas muy maduras, con una trayectoria profesional, con nuestra vida, nuestra familia, nuestras mochilas, y yo entiendo a todo el mundo. Entiendo que, en un momento dado, estás sometido a una presión y que, a veces cosas que yo digo, puede que no te sienten bien. Quiero decirte, de corazón, que no las digo para hacerte daño. De verdad, que no te juzgo. Cuando yo salgo de 'Sálvame', cuelgo el traje de faena y 'Sálvame' se queda aquí", aseguró.

Kiko Matamoros aceptó sus disculpas y le pidió prudencia a la hora de manifestarse con temas tan delicados como la prostitución para referirse al pasado de su novia: "Tienes que tener en cuenta que lo que tú haces públicamente y tu juicio, que es además la línea editorial de este programa, pues le llega a muchos millones de espectadores. A mí, hay veces que esas cosas, me duelen e intento superarlas. Tenemos una relación lejos del plató que luego no tienen nada que ver con lo que sucede en plató".

Finalmente ambos hicieron gala de generosidad profesional y personal y el resto de la sección transcurrió con normalidad y sin reproches.