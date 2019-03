Sara Carbonero: "Nunca he sentido el machismo en mi profesión"

Sara Carbonero anda a caballo entre Madrid y Oporto mientras retoma su rutina laboral poco a poco. En esta ocasión, la periodista española presentó la nueva colección de la marca de calzado de la que es imagen, Popa.

Con una gran sonrisa en el rostro, y reconociendo que está más delgada por la campaña de verano, Sara aseguró que en su trabajo nunca ha sentido la discriminación por parte de sus compañeros por ser mujer.

Recién llegada del Caribe y muy morena, Sara se manifiesta feliz por su regreso al trabajo periodístico. "Muy contenta, cuesta organizarme, me gusta un montón, me encanta". Evidentemente, el trabajo duro en la redacción le resta tiempo familiar, pero no es inconveniente para compaginar ambas cosas. Sara dice que lo hace "como cualquier persona, no voy a entrar en detalles, intento faltar poco en casa".

Precisamente a propósito de esto, y en vísperas de la huelga feminista del 8M, a Sara le preguntaron si ella ha vivido alguna situación incómoda en este punto. "Siempre he dicho que nunca he sentido el machismo en mi profesión, al principio costaba al público ver a una mujer pero con mis compañeros nada", dijo al respecto.

Lamentablemente, a la periodista también tuvieron que preguntarle por las últimas acusaciones en redes sociales tras una fotografía de Instagram que muchos juzgaron negativamente. "Sí, estoy más delgada, tenía que prepararme para la campaña de baño, pero a mí se me nota muy rápido, pero sigo comiendo igual que antes. Pienso que no hay que comentar esas cosas del peso", argumentó.