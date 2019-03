El motivo de la avalancha de insultos contra Alba Carrillo: "La culpable, la zorra y la buscavidas”

Feliz día de la mujer? La sal derramada, el gato negro, la culpable, la zorra, la buscavidas, la dejada... Todo esto han sido las felicitaciones de mi semana de la mujer. No, no es en el siglo XVIII. Marzo 2019. #soyfeminista

