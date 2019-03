Las feministas se enfadan hasta con quienes las defienden: así machacaron a Alejandro Sanz y a otros famosos

El día 8 de marzo se ha convertido en un día importante para el feminismo en España. Fecha en la que partidos políticos y famosos aprovechan para subirse ‘al carro’ y lanzar mensajes de apoyo a las mujeres a través de sus redes sociales. Aunque la gran mayoría de los comentarios son aplaudidos, algunos otros, no han terminado de convencer a la masa enfurecida por el tono o las imágenes que han usado para mostrar su apoyo a la jornada.

Fue el caso de Alejandro Sanz, que publicó en Twitter: "Hoy en el #DíaDeLaMujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días. #8marzo #FelizDíaDeLaMujer", escribió junto a una imagen en la que aparece sonriendo y los ojos pintados.

Lo que en pretendía ser un mensaje de apoyo para las mujeres sin maldad, derivó en una oleada de comentarios negativos que le acusaron de buscar protagonismo y se cuestionó su carrera musical: "¿Y para eso te pintas los ojos? Tus asesores son peores que tu canción nueva de mierda", "¿Ponerse en nuestra piel es pintarte los ojos?", "Por lo menos no se ha puesto dos globos a modo de tetas" o "No se entiende el mensaje. Ser mujer no es usar maquillaje, y este día de feliz no tiene nada".

Un caso similar ocurrió con Alfred García, concursante de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión que compartió en Instagram una imagen de la portada de su disco alterando los colores originales en rojo por el morado que se utiliza para el Día Internacional de la Mujer. Debido a los ataques continuos durante todo el día la imagen fue eliminada.

¿Quién es más ridículo? RT - Alejandro Sanz

Fav - Alfred García pic.twitter.com/kSSnQfRDep — Economista Cabreado (@EconoCabreado) March 8, 2019

Super bien utilizar esto para hacerte publicidad en un día como hoy, suuuuuuuuper bien — can (@Eseculitooo) March 8, 2019

Otro afectado fue el vocalista del grupo Ska-P cuando publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en la que tienen algo más de 96.000 seguidores: "El 8 de marzo ya está aquí, chicas, muchos ánimos y mucha fuerza. Los hombres feministas estaremos a vuestro lado, pero las protagonistas sois vosotras. ¡Por la igualdad de género total!", escribió en el tuit original que ante las presiones tuvo que ser eliminado. La explicación del grupo fue la siguiente: "He borrado el twit en apoyo al movimiento feminista, no entiendo por qué no se puede ser hombre y feminista, pero me lo han pedido muchas chicas y lo último que pretendo es cagarla".