Sara Carbonero hizo una fugaz visita a Madrid por motivos profesionales, para presentar la nueva colección de Popa, una marca de calzado española joven que ha revolucionado el clásico diseño de menorquina. Según contó, está feliz con su regreso a televisión: "Me apetecía mucho, lo que ocurre es que me he metido en un bonito jardín porque no es una sección de llegar a grabar unas entradillas e irte sin más, A mí me encanta la entrevista , gestionar el viaje donde esté, editarlo, la visita a plató, y todo eso es un poco complejo y lógicamente lleva su tiempo. Me compensa porque me gusta mucho, vamos a probar hasta el verano, a ver qué pasa. El programa gira en torno al deporte, donde estoy muy cómoda".

Lo suele hacer, eso sí, en el menor tiempo posible, para estar con los pequeños. "Al mayor se lo he explicado y lo entiende, soy una madre muy intensa. Además le gusta ver las entrevistas, todavía son muy pequeños, y piensan que todos los padres salen en la tele. Iker y yo siempre intentamos organizarnos muy bien y estar siempre presentes uno de los dos. Al mayor le gusta el fútbol, al igual que otras cosas, cuando hace mal tiempo no le llevamos para juegue, no hay necesidad de que coja un catarro, solo tiene 5 años, y es muy pronto para ver si puede destacar".

Al preguntarle por la actual situación del Real Madrid dijo que está sufriendo una temporada mala, y prefirió no hacer más comentarios. Sara se negó a hablar también de Alba Carrillo. "No quiero hablar de ese tema; me acabo de enterar porque acabo de regresar del Caribe de estar muy tranquila, y no voy a hablar de eso".

Se considera feminista, porque piensa que la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre. "Hay que llegar a una igualdad salarial, laboral, y hay muchos temas pendientes como la maternidad, violencia de género, todavía hay que hacer mucho por esos temas y muchos más. Una gran cantidad de gente piensa que feminista es lo contrario de machista, y feminista es el querer la igualdad. Hay gente que ahora mezcla mucho el feminismo con la política, y es cuando se distorsiona", explicó. De momento el matrimonio seguirá como poco un año más en Oporto.